Рецепт борщевой заправки на зиму: борщ можно приготовить в считанные минуты

Сезон овощей в разгаре – можно не терять время и приготовить борщевую заправку на зиму. Это универсальная заготовка – ее можно не только добавлять к борщу, но и есть в виде салата. Рассказываем, как приготовить борщевую заправку.

Борщевая заправка. Иллюстративное фото

Для борщевой заправки требуется:

Свекла – 1,5 кг,

Помидоры – 1,5 кг,

Сладкий перец – 0,5 кг,

Морковь – 0,5 кг,

Лук – 0,5 кг,

Фасоль — 300 г,

Подсолнечное масло – 250 мл,

Уксус 9% — 80 мл,

Соль – 1 ст. л,

Сахар – 100 г.

Пошаговый рецепт приготовления борщевой заправки

1. Хорошо промыть фасоль, залить водой и оставить на ночь. Утром промыть еще раз, залить чистой водой – чтобы вода покрыла фасоль примерно на два пальца. Фасоль отварить до полуготовности, пишет издание "ТСН".

2. Подготовить банки и крышки – простерилизовать удобным способом.

3. Хорошо промыть морковь и свеклу, почистить и натереть на крупной терке.

4. Помыть перец, очистить от плодоножки и порезать соломкой. Лук измельчить кубиками.

5. Помидоры помыть, срезать плодоножку и пропустить через мясорубку до состояния пюре.

6. В кастрюле смешать помидоры и растительное масло, довести до кипения, добавить свеклу, половину уксуса и перемешать. Варить 10 минут с момента кипения. Добавить морковь, лук и варить еще 10 минут. Добавить перец, фасоль. Посолить и добавить по вкусу сахар. Перемешайте и варите 15 минут. Влить остатки уксуса, перемешать. Довести до готовности.

7. Готовую борщевую заправку разложить в банки, закрыть крышки, банки поставить на крышки и оставить под одеялом до полного охлаждения.

