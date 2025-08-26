Рецепт борщевой заправки на зиму: борщ можно приготовить в считанные минуты

Рубрики
Сезон овощей в разгаре – можно не терять время и приготовить борщевую заправку на зиму. Это универсальная заготовка – ее можно не только добавлять к борщу, но и есть в виде салата. Рассказываем, как приготовить борщевую заправку.
Для борщевой заправки требуется:
Свекла – 1,5 кг,
Помидоры – 1,5 кг,
Сладкий перец – 0,5 кг,
Морковь – 0,5 кг,
Лук – 0,5 кг,
Фасоль — 300 г,
Подсолнечное масло – 250 мл,
Уксус 9% — 80 мл,
Соль – 1 ст. л,
Сахар – 100 г.
Пошаговый рецепт приготовления борщевой заправки
1. Хорошо промыть фасоль, залить водой и оставить на ночь. Утром промыть еще раз, залить чистой водой – чтобы вода покрыла фасоль примерно на два пальца. Фасоль отварить до полуготовности, пишет издание "ТСН".
2. Подготовить банки и крышки – простерилизовать удобным способом.
3. Хорошо промыть морковь и свеклу, почистить и натереть на крупной терке.
4. Помыть перец, очистить от плодоножки и порезать соломкой. Лук измельчить кубиками.
5. Помидоры помыть, срезать плодоножку и пропустить через мясорубку до состояния пюре.
6. В кастрюле смешать помидоры и растительное масло, довести до кипения, добавить свеклу, половину уксуса и перемешать. Варить 10 минут с момента кипения. Добавить морковь, лук и варить еще 10 минут. Добавить перец, фасоль. Посолить и добавить по вкусу сахар. Перемешайте и варите 15 минут. Влить остатки уксуса, перемешать. Довести до готовности.
7. Готовую борщевую заправку разложить в банки, закрыть крышки, банки поставить на крышки и оставить под одеялом до полного охлаждения.
