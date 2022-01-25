Рецепт антипростудного морса: полезно, еще и вкусно

Предлагаем вам отличный вариант напитка в сезон простуд. Кроме того, этот антивирусный микс еще и вкусен. На приготовление двух литров морсу понадобится всего 20 минут!

Рецепт - фото из открытых источников

Ингредиенты:

Клюква 300 г

Вода 2л

Сахар

Мед 2-3 л

Имбирь 0,3 ч. л.

Как приготовить полезный морс?

Ставим на огонь воду в кастрюле, когда закипит, опускаем туда промытую клюкву. С момента закипания варим буквально 5-7 минут, пишет Радио Maximum.

Добавляем сахар и мед, пробуем на вкус, клюква ягода кисло-горьковатая, поэтому подгоняем по своему вкусу.

Снимаем кастрюлю с огня, процеживаем через сито, затем протираем ягоду. Жмыхи выбрасываем. Она нам не нужна. Ставим обратно на огонь. Доводим до кипения, добавляем имбирь, кипятим буквально 3-5 минут и снимаем с огня.

Налить в графин и остудить. Для лечения простуды лучше принимать в теплом виде… Ну а если это просто для профилактики, можно пить и в прохладном. Здоровья вам!

Напомним, завтракать нужно не только здорово, но и вкусно. Делимся сегодня с вами идеей завтрака, вписывающегося во все законы правильного питания. Бывает, что залежался в холодильнике авокадо, а на ум совсем ничего не приходит, что же из него можно приготовить? Кроме, конечно, со временем проедаются бутербродов. Тогда этот рецепт, который опубликован на странице goodfood.gram в Instagram, пригодится вам. Авокадо разрежьте пополам, извлеките косточку, освободив место для яйца. В половинку авокадо разбейте яйца, добавьте соль, перец и специи. Выложите нарезанный бекон и тертый творог. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 15 минут. Белок должен запечься, а желток оставаться жидким, так вкуснее. Совет! Тертый сыр желательно добавить, когда авокадо с яйцом будут в горячей духовке более пяти минут. В рецепте есть бекон, его можно заменить лососем или отварной курицей.

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