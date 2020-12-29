Пять рецептов травяного чая для повышения иммунитета зимой

С приходом зимы наш иммунитет начинает понемногу ослабляться. Это связано с недостатком необходимых витаминов в этот период. К тому же, когда температура воздуха начинает понижаться, вместе с этим замедляется и иммунная система. Это означает, что в это время организм особо восприимчив к вирусам.

ФОТО: Из открытых источников

Как уберегать себя в зимнюю пору от болезней – выбор каждого. Кто-то делает это при помощи таблеток, витаминов, определённых продуктов и т.д. Есть еще более простой способ поддерживать свой иммунитет в норме – пить правильный чай. Мы расскажем вам о 5 чаях, которые отлично подойдут для этого.

1. Имбирный чай с мёдом

Имбирь отлично помогает справляться с микробами, а мёд и вовсе принято считать одним из лучших природных "лекарств". Медики отмечают, что если пить этот чай каждый день, то вероятность заболеть зимой заметно снизится.

Ингредиенты:

Корень имбиря – 1 чайная ложка;

Мёд – 3 чайные ложки;

Гвоздика – 2 штуки;

Полоска апельсиновой корки;

Корица (по вкусу).

Приготовление:

Доведите воду до кипения. Затем добавьте все ингредиенты, убавьте огонь до минимума и дайте всему настояться примерно пятнадцать минут. Процедите в чашку, и чай готов.

2. Чай с лимоном и перцем

Этот напиток также нередко используется для укрепления иммунитета. Говорят, что он также отлично подходит для детокса, но ученые продолжают спорить с этим мнением. Однако для здоровья он всё же очень полезен. Особенно в холодное время года.

Ингредиенты:

Сок 1 лимона;

1/2 чайной ложки куркумы;

1/4 ч.л. перца;

1 1/2 чайной ложки меда.

Приготовление:

Положите в чашку перец и куркуму, залейте кипятком. Добавьте лимонный сок и мед. Дайте чаю немного остыть после чего он будет готов к употреблению.

3. Чай Ашваганда

В Ашваганде есть большое количество преимуществ для здоровья. Корни этого растения обладают противовоспалительным и иммуномодулирующими свойствами. Пить такой напиток зимой – это значит максимально уберегать себя от простуды.

Ингредиенты:

Сушеный корень Ашваганды;

1 чайная ложка мёда.

Приготовление:

Вымойте корень и отварить в стакане воды, давая ему прокипеть в течение 15-20 минут. Процедите в чашку и добавьте мед. После того как чай немного остынет, его можно употреблять.

4. Чай Тулси

Тулси, или святой базилик, — довольно удивительное растение. Оно не только укрепляет ваш иммунитет и борется со злыми микробами, но и помогает излечить множество кожных заболеваний. Также этот чай помогает сбалансировать уровень сахара в крови.

Ингредиенты:

1/4 стакана базилика;

1 чайная ложка меда;

2 чайные ложки лимонного сока.

Приготовление:

Положите листья базилика в кастрюлю с четвертью стакана воды. Доведите до кипения. Затем убавьте огонь до слабого на 15 минут. Процедите в чашку, добавьте мед и лимонный сок и перемешайте.

5. Мятный чай с розмарином

Этот чай также помогает укрепить иммунитет в зимнюю пору. Кроме того, комбинация мяты и розмарина помогает улучшить память. Кроме того, напиток полезен при расстройстве желудка.





Приготовление:

Разорвите листья мяты в чашку, одновременно доводя воду до кипения. Выложите розмарин на сковороду. После закипания налейте воду на мяту и оставьте на десять минут. При необходимости добавьте немного лимона.

Каждый из перечисленных чаев обойдется по деньгам совсем не дорого, но все эти 5 напитков — настоящее сокровище для иммунитета зимой.

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