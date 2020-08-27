Пять интересных фактов о пицце: что ты не знал о любимом ястве

Большинство наших друзей и коллег любят пиццу. Многие из нас вкушают эту пищу едва ли не каждый месяц. А когда думаешь, чем угостить гостей на свой День рождения, то ответ всегда прост - заказать побольше пиццы. Чтобы расширить твой кругозор мы расскажем несколько интересных фактов о так уважаемом тобой блюде. Поможет нам в этом портал mport.

Америка

Если верить статистике, каждую секунду в США съедается около 350 кусков пиццы. А 93% употребляют эту пищу хотя бы раз в месяц.

Бизнес

Пиццерии - любимые места не только для тех, кто хочет перекусить. Здесь также любят собираться бизнесмены. В Штатах каждое шестое заведение общественного питания - пиццерия. Поэтому они (то есть пиццерии) играют крайне важную роль в сфере ресторанного бизнеса США.

Праздники

В США пиццу едят по праздникам. Прежде всего на Новый год, Хэллоуин, День независимости и другие массовые мероприятия. В Украине ситуация аналогичная. Любое мероприятие сопровождается активным поглощением пиццы.

Женщины

По статистике слабый пол в два раза чаще заказывает вегетарианскую пиццу, чтобы следить за фигурой. Но вся проблема в том, что полнит в первую очередь не мясо, а тесто.

Самая большая

Одна из самых больших в мире круглых пицц была приготовлена в супермаркете Норвуда (ЮАР) в 1990 году. Ее диаметр - 37,4 метра. А вес - более 12 тонн. Одна из крупнейших прямоугольных пицц была приготовлена в 2005 году в Айова-Фоллз (штат Айова).

Теперь ты сможешь блеснуть этими знаниями в процессе поедания пиццы во время очередных посиделок с друзьями. Также издание "Комментарии" расскажет, что должно быть в полезном бургере.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!