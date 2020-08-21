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Полезный бургер: что в нем должно быть

Рецепт полезного бургера для тех, кто не хочет тратить много времени на приготовление, но заботится о своем здоровье

сегодня, 17:25
Автор:

Павел Зинченко

Многие из нас не хотят и не любят готовить. Это забирает время, отвлекает от важных дел и вообще скучно. Поэтому лучше сварганить бутерброд. Но это далеко не самая полезная в мире пища, поэтому как раз ее и следует научиться готовить правильно. Сегодня мы расскажем тебе, как можно приготовить полезный бургер. Поможет нам в этом издание mport.

Гриль

Полезный бургер: что в нем должно быть

Готовить мясо на гриле - это как минимум увлекательное занятие. Во время этого процесса лишний жир вытекает из продукта и ты толстеешь не так сильно. Эксперты также утверждают, что в таком случае продукт сохраняет рибофлавин. Он понадобится для укрепления волос и сохранения молодости кожи.

Цельнозерновой хлеб

Цельнозерновой хлеб является одним из главных гарантов здоровсти бургера, который ты задумал сварганить. Ученые на страницах американского журнала медицинского питания уверяют, что такая пища развивает когнитивный функционал организма. Не будешь ее употреблять - нервы расшатаются.

Сыр

100 граммов сыра - это ~34 грамма белков, ~5 граммов жиров и практически никаких углеводов. Энергетическая ценность тоже вменяема (~300 ккал). А еще он богат кальцием.

Соус

Любишь обильно поливать бургер соусом? Ну тогда определенная доля сахара тебе обеспечена. А с майонезом вообще пиши завещание. Поэтому рекомендуем делать соус своими руками. Это поможет быть в курсе, из чего такого вкусного и полезного он будет создан.

Теперь вкусный и полезный бутерброд тебе обеспечен. А тем, кто не против попробовать что-то не очень полезное, издание "Комментарии" расскажет, как приготовить шаурму в домашних условиях.


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