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Пудинг из тыквы и творога: рецепт домашнего десерта

От этого десерта в восторге будут и взрослые, и дети

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Порадуйте членов своей семьи вкусной домашней выпечкой. Приготовьте пудинг из тыквы и творога, который удивит своим ароматом и полезными свойствами. Рецептом восхитительного десерта поделилось издание "Единственная".

Пудинг из тыквы и творога: рецепт домашнего десерта

Ингредиенты: 350 г тыквы, 150 г творога, 2 яйца, 80 г манки, 200 мл молока, 50 мл сметаны, 1,5 ч. л. апельсиновой цедры, 100 г сахара, ванильный сахар (1 пакетик), сливочное масло (для формы).

Способ приготовления: Манку предварительно отварите в молоке и дайте ей остыть.  Возьмите тыкву, порежьте ее на средние кусочки и отварите 5-8 минут. Слейте воду и остудите тыкву. С помощью блендера взбейте творог, яйца, сметану и половину сахара, потом добавьте остывшую манку и снова взбейте. Переложите массу в отдельную миску. Дальше поместите в блендер сваренную тыкву, цедру апельсина, сахар и ванильный сахар и взбейте все ингредиенты до однородности. 

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смешайте тыквенную массу с творожной и отправьте в форму для запекания, предварительно смазав ее сливочным маслом. Отправьте десерт запекаться на 45 минут, чтобы появилась румяная корочка. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить тыквенный хлеб. 


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