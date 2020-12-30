Пряничные человечки: рецепт ароматного рождественского печенья

Помните мультфильм "Шрек"? Одним из его героем был непоседливый П=пряничный человечек, который постоянно попадал в неприятные ситуации. Что ж, приключения искать не предлагаем; зато имеем простой, но изысканный рецепт рождественского печенья. Такой десерт и гостей порадует, и праздничного настроения добавит. А какой аромат, м-м-м!

Пряничные человечки считаются символом Рождества. Фото из открытых источников

Заинтересованы в приготовлении "армии" пряничных человечков? Тогда за дело!

Ингредиенты: 260 г муки, 40 г сахара, 60 г сливочного масла, 80 г меда, 1 яйцо, 1 ч.л. соды, ¼ ч.л. гвоздики, 1 ч.л. корицы, 0,5 ч.л. имбиря.

Способ приготовления. В небольшой кастрюле или сотейнике подогрейте мед, сахар и выбраны специи. Периодически помешивайте, пока ингредиенты не растают, затем снимите с огня.

Добавьте к полученной медовой смеси соду, затем растопленное и остуженное до комнатной температуры масло, перемешайте. Влейте в имеющуюся массу взбитое яйцо. Смешайте до однородности.

После этого, порционно добавляя муку, начните замешивать тесто. Имейте в виду, что оно должно получиться довольно тугим, но одновременно эластичным.

Получив тесто нужной консистенции, раскатайте его и вырежьте будущее печенье с помощью имеющихся форм. И хотя это рецепт для приготовления "пряничных человечков", ваш десерт может иметь любой вид. Не забудьте смазать противень маслом. Выпекайте печенье в разогретой духовке при температуре 180 градусов около 20 минут — оно готово, если края фигурок подрумянились.

Команда "Комментариев" искренне желает вам приятного аппетита и веселых зимних праздников!

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