Простой салат из нескольких ингредиентов: рецепт, который забыли многие

Простой и вкусный весенний салат, который отлично подходит для легких блюд в теплое время года. Этот салат можно приготовить всего из двух ингредиентов, и он подарит вам отличную порцию витаминов. Такой рецепт часто встречался на столах еще в советское время, когда простота и доступность ингредиентов были на первом месте. Салат обладает нежным вкусом, а его приготовление не займет более 10 минут.

Фото: 24 Канал

Ингредиенты для весеннего салата с 2 основными компонентами:

· 3-4 вареных яйца

· Пучок зеленого лука

· Соль и перец – по вкусу

· Майонез или сметана для заправки

Приготовление этого салата не требует сложных навыков и лишнего времени, и он идеально подходит для быстрого перекуса или дополнения к основным блюдам.

Шаги приготовления:

Сначала нужно отварить яйца в подсоленной воде. Для этого уложите яйца в кастрюлю, залейте холодной водой и варите на среднем огне в течение 12-15 минут. После этого охладите под холодной водой, очистите от скорлупы и нарежьте на мелкие кубики. Если хотите добиться еще более аккуратной формы, можно нарезать яйца с помощью специальной сеточки для овощей.

Зеленый лук промойте, обсушите и мелко нашинкуйте. Можно использовать как верхушки, так и белую часть лука, все зависит от ваших предпочтений.

Теперь смешайте нарезанные яйца с луком в глубокой миске. Добавить соль и перец по вкусу, чтобы подчеркнуть вкус ингредиентов.

Для заправки этого салата можно использовать либо майонез, либо сметану – в зависимости от того, как вы хотите сделать блюдо более легким или сытным. Перемешайте все ингредиенты, чтобы они постепенно соединились. Подавайте салат немедленно, при необходимости охладив его в холодильнике перед подачей. Это будет отличная закуска или гарнир к основным блюдам.

Этот весенний салат можно использовать не только в качестве отдельного блюда, но и в качестве намазки на гренки или хлебцы. Для этого просто намажьте салат на подсушенный хлеб, и у вас получится отличная закуска к любому праздничному столу или в качестве быстрого перекуса.

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