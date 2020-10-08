Просто и вкусно: рецепт морковных маффинов с кремом

Простые, но в то же время, очень вкусные и полезные морковные маффины с кокосовым кремом — это удивительный десерт для всей семьи. Если вы еще ни разу их не готовили, тогда скорее записывайте рецепт, которым поделилось издание Food.inmyroom.

Ингредиенты: 250 г моркови, 1 яичный белок, 1 куриное яйцо, 3 ст. л. молока и 3 ст. л. кокосовой стружки, 2 ст. л. измельченных грецких орехов, 1 ст. л. растительного масла, 120 г муки, 1/2 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, молотой корицы, имбиря, мускатного ореха, 50 г сахара, 1 ч. л. ванильного экстракта, 60 г яблочного пюре (без сахара).

Для крема: 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. кокосовой стружки, 400 г кокосового молока.

Способ приготовления: почистите и натрите на мелкой терке моркови. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и специи: соль, корицу, имбирь и молотый мускатный орех. В другой миске взбейте яйцо и яичный белок, добавьте сахара, ванильный экстракт и растительное масло. Тщательно перемешайте и добавьте молоко, снова взбейте. Потом в смесь добавьте яблочное пюре и тертую морковь. Все ингредиенты перемешайте. В полученную массу добавьте смесь сухих ингредиентов, а также кокосовую стружку и измельченные грецкие орехи. Снова перемешайте.

Возьмите формочки для маффинов, выложите в них тесто и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25-30 минут.

Возьмите кокосовое молоко и взбейте его в воздушную массу, добавьте сахар и кокосовую стружку, продолжая взбивать. Когда маффины будут готовы, украсьте их кремом и подавайте на стол. Приятного аппетита!

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