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Просто и вкусно: как приготовить яичницу в лаваше

Как в домашних условиях приготовить яичницу в лаваше: пошаговый рецепт вкусного и простого блюда на завтрак

сегодня, 09:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Если вы устали готовить утром классическую яичницу, то попробуйте немного изменить рецепт, добавив новые ингредиенты. Например, можно подать яичницу в лаваше. Для этого потребуется минимум времени и всего несколько простых продуктов.

Просто и вкусно: как приготовить яичницу в лаваше

Яичница в лаваше / Фото: goodfon.ru

Что нужно для рецепта? 4-5 куриных яиц, 2 лаваша, 200 г твердого сыра, 1 пучок свежей зелени (укроп, петрушка), а также специи: соль, перец и другие приправы (по вкусу).

Способ приготовления: возьмите твердый сыр и натрите его на мелкой терке, отложите в отдельную посудину. А затем промойте зелень и мелко ее нашинкуйте. Возьмите лаваш и обрежьте его под диаметр вашей сковородки.  Когда ингредиенты подготовлены, можно начинать готовить блюдо. Итак, на сковороду с антипригарным покрытием положите первый лист лаваша (ничем не смазывая). Сверху разбейте яйца, добавьте зелень и специи. И последним слоем выложите натертый сыр. Можно также по желанию добавить овощи, например, томаты или болгарский перец. Теперь положите второй лист лаваша, слегка придавите. 

Накройте сковородку крышкой и оставьте жариться на 5 минут на среднем огне. Потом с помощью лопатки аккуратно переверните лаваш, посыпьте его оставшимся сыром и снова накройте крышкой, оставив блюдо еще на 5 минут на огне. Все, яичница готова, можно подавать к столу. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если вы устали от классической яичницы или омлета, тогда попробуйте поэкспериментировать и приготовить яичный пай — это отличный вариант для завтрака, потому что он весьма сытный, полезный и вкусный. Что потребуется для приготовления?


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Источник: https://www.povarenok.ru/recipes/show/159515/
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