Просто и вкусно: как приготовить яичницу в лаваше

Если вы устали готовить утром классическую яичницу, то попробуйте немного изменить рецепт, добавив новые ингредиенты. Например, можно подать яичницу в лаваше. Для этого потребуется минимум времени и всего несколько простых продуктов.

Яичница в лаваше / Фото: goodfon.ru

Что нужно для рецепта? 4-5 куриных яиц, 2 лаваша, 200 г твердого сыра, 1 пучок свежей зелени (укроп, петрушка), а также специи: соль, перец и другие приправы (по вкусу).

Способ приготовления: возьмите твердый сыр и натрите его на мелкой терке, отложите в отдельную посудину. А затем промойте зелень и мелко ее нашинкуйте. Возьмите лаваш и обрежьте его под диаметр вашей сковородки. Когда ингредиенты подготовлены, можно начинать готовить блюдо. Итак, на сковороду с антипригарным покрытием положите первый лист лаваша (ничем не смазывая). Сверху разбейте яйца, добавьте зелень и специи. И последним слоем выложите натертый сыр. Можно также по желанию добавить овощи, например, томаты или болгарский перец. Теперь положите второй лист лаваша, слегка придавите.

Накройте сковородку крышкой и оставьте жариться на 5 минут на среднем огне. Потом с помощью лопатки аккуратно переверните лаваш, посыпьте его оставшимся сыром и снова накройте крышкой, оставив блюдо еще на 5 минут на огне. Все, яичница готова, можно подавать к столу. Приятного аппетита!

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