Проще не бывает: готовим куриные крылышки в мультиварке

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Светлана Шкурупий
Порадуйте
членов своей семьи ароматными куриными крылышками, которые без проблем можно
приготовить в мультиварке. Благодаря вкусному маринаду мясо получится сочным и
нежным. Что нужно для рецепта?
фото: sovkusom
Ингредиенты:
1 кг куриных крылышек, 1 ст. л. горчицы, 1 перец чили, 05 ч. л. черного
молотого перца, щепотка соли, 4-5 зубчиков чеснока, 350 г помидоров, 0,5 ст.
соевого соуса и растительное масло (для жарки).
Способ
приготовления: сначала готовим маринад. Возьмите помидоры и нарежьте их
кубиками, а перец чили — как можно мельче. Зубчики чеснока пропустите через
пресс или можете также мелко нарезать. Смешайте все эти ингредиенты в миске.
Добавьте туда соевый соус, горчицу, черный перец и щепотку соли. Перемешайте
все до однородной массы.
Крылышки
предварительно помойте и обсушите, разрежьте по суставам. Сложите их в одну
емкость и смажьте маринадом. Закройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник
на 2 часа. Когда крылышки замаринуются, выложите их на дно мультиварки, смазав
чашу растительным маслом. Установите программу "Выпечка" и готовьте 45 минут,
периодически переворачивая мясо, чтобы оно подрумянилось с двух сторон.
Далее
добавьте в мультиварку маринад, закройте и оставьте крылышки выпекаться еще на
25 минут. Подавайте блюдо на стол вместе с гарниром. Приятного аппетита!
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