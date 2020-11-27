Проще не бывает: готовим куриные крылышки в мультиварке

Порадуйте членов своей семьи ароматными куриными крылышками, которые без проблем можно приготовить в мультиварке. Благодаря вкусному маринаду мясо получится сочным и нежным. Что нужно для рецепта?

фото: sovkusom

Ингредиенты: 1 кг куриных крылышек, 1 ст. л. горчицы, 1 перец чили, 05 ч. л. черного молотого перца, щепотка соли, 4-5 зубчиков чеснока, 350 г помидоров, 0,5 ст. соевого соуса и растительное масло (для жарки).

Способ приготовления: сначала готовим маринад. Возьмите помидоры и нарежьте их кубиками, а перец чили — как можно мельче. Зубчики чеснока пропустите через пресс или можете также мелко нарезать. Смешайте все эти ингредиенты в миске. Добавьте туда соевый соус, горчицу, черный перец и щепотку соли. Перемешайте все до однородной массы.

Крылышки предварительно помойте и обсушите, разрежьте по суставам. Сложите их в одну емкость и смажьте маринадом. Закройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 2 часа. Когда крылышки замаринуются, выложите их на дно мультиварки, смазав чашу растительным маслом. Установите программу "Выпечка" и готовьте 45 минут, периодически переворачивая мясо, чтобы оно подрумянилось с двух сторон.

Далее добавьте в мультиварку маринад, закройте и оставьте крылышки выпекаться еще на 25 минут. Подавайте блюдо на стол вместе с гарниром. Приятного аппетита!

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