Идея для ужина: рецепт куриных бедер в сметане под сыром

Куриные бедра, запеченные в сметане под сыром — вкусное, ароматное и сытное горячее блюдо, которое никого не оставит равнодушным. Нежное мясо будет отлично сочетаться с грибами и сыром, так что скорее записывайте рецепт, которым поделилось издание "Единственная".

Ингредиенты: 8 куриных бедер, 1 лук, 300 г шампиньонов, 250 г сметаны, 150 г твердого сыра, растительное масло и соль-перец (по вкусу).

Способ приготовления: возьмите куриные бедра и обжарьте их на растительном масле до появления золотистой корочки, предварительно их поперчив и посолив. После переложите мясо в форму, смазанную маслом и оставьте на некоторое время. Нарежьте мелко лук и обжарьте его на сковороде до золотистого цвета, а после добавьте нарезанные шампиньоны, готовьте еще минут 5-7.

Лук и грибы отправьте в форму к курице и залейте ингредиенты сметаной, после посыпьте тертым сыром. Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте блюдо запекаться 30 минут. После приготовления аккуратно разложите по тарелкам и подавайте на стол. Приятного аппетита!

К слову, для рецепта можно использовать и куриные голени, а количество сыра, грибов и сметаны корректировать, а также можно дополнять рецепт различными специями.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить куриные окорочка с апельсинами.

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