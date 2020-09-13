Популярный французский десерт: как приготовить макаруны дома

Макаруны – один из популярных французских десертов. Эти вкусные минипирожные не только симпатично выглядят, но и вкусом покорят любого сладкоежку. Рецепт миндальных макарун с ванилью опубликовал портал In my room.

Понадобятся такие ингредиенты: 2/3 стакана миндальной муки, 1,5 стакана сахарной пудры, три яичных белка, 5 ст. л. сахара, 1 ст. л. ванильного экстракта. Для начинки подготовьте 7 ст. л. сливочного масла, два яичных желтка, 1/4 стакана сахара или сахарной пудры, 3,5 ст. л. молока, 1 ч. л. ванильного экстракта.

Разогрейте духовку до 120 градусов.

Противень застелите бумагой для выпекания. Предварительно можно нарисовать на противне небольшие круги по форме будущих макарун.

В миске соедините сахарную пудру и миндальную муку. Просейте получившуюся смесь через сито несколько раз. Именно в этом и секрет идеальной воздушной консистенции.

Далее яичные белки взбейте с помощью миксера на средней скорости до жестких пиков. Постепенно добавьте сахар и ванильный экстракт. Теперь увеличьте скорость и продолжайте взбивать, чтобы сахар растворился.

Затем соедините белковую и мучную смеси, размешайте лопаткой до получения однородной массы.

После переместите тесто в кондитерский мешок и выдавите его на противень, используя прорисованные трафареты.

Нужно оставить противень при комнатной температуре на 15–20 минут. Заметьте, что тесто не должно прилипать к пальцам.

Отправляйте макаруны в духовку на 15–20 минут. После – остудите.

Чтобы приготовить начинку, сливочное масло разрежьте на небольшие кусочки, и с помощью вилки разомните до однородной массы. Яичные желтки взбейте с сахаром или сахарной пудрой. Добавьте молоко и снова хорошо взбейте.

Далее перелейте яично-молочную смесь в сотейник и поставьте на низкий огонь. Готовьте, пока смесь не загустеет. Теперь перелейте смесь обратно в миску и размешайте. Остудите до комнатной температуры. Затем добавьте сливочное масло и снова размешайте до кремовой консистенции.

После намажьте получившуюся начинку на половинки макарун, соедините их – десерт готов.

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