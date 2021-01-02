Поправляем здоровье: рецепт вкусного «похмельного» супа

После новогодней ночи многие люди страдают похмельем, а при таком состоянии есть практически ничего не хочется. Но представляем вам рецепт легкого и простого в приготовлении супа, который подходят под определение "похмельный", а значит быстро улучшит ваше состояние. Что потребуется для приготовления?

рецепт "похмельного" супа / фото: delo-vcusa

В этом супе хороший набор вкусов: кислинка от томатов, сладость от зажаренного в масле лука, соль от корнишонов.

Ингредиенты: 150 г говядины, 1 лук, 100 г моркови, 500 г помидоров пелати, 60 г корнишонов, 400 г вареной ветчины, 60 г каперсов, 12 маслин, 25 г сливочного масла, 4 кусочка лимона, 10 г сахара, 4 ст. л. сметаны, 2 лавровых листа, 400 г сосисок и говяжьих костей, соль и перец.

Способ приготовления: возьмите морковь и половинку лука, нарежьте крупно и поджарьте на сковороде. В кастрюлю выложите овощи, добавьте мясо и кости, залейте 1,5 л воды и поставьте на огонь. Варите пока мясо не будет готово, после закипания добавьте лавровый лист, соль и перец. Мясо уберите и отложите, чтобы остыло. Бульон процедите. Нарежьте мелко оставшуюся половинку лука. Консервированные помидоры выложите в тарелку и измельчите с помощью блендера. Если помидоров нет, можно использовать томатную пасту.

Сливочное масло нарежьте кусочками и растопите в сотейнике, всыпьте туда лук и пассеруйте до золотистого цвета. Добавьте туда томатное пюре, тщательно перемешайте. Накройте крышкой и томите 15-20 минут. Корнишоны (или обычные соленые огурцы) также нарежьте мелкими кубиками, отварите их в кастрюле минут 20, чтобы они не были слишком жесткие.

Нарежьте кубиками также ветчину, сосиски и вареное мясо. Доведите бульон до кипения, положите в него лук с томатным пюре. Когда все это снова закипит, добавить мясо, сосиски и ветчину, а также корнишоны и каперсы. Варите суп минут 5-7, доведите до вкуса с помощью соли и других специй.

В тарелки положите очищенные от косточек маслины и олив¬ки и дольки лимона. Разлейте суп-солянку, добавьте по ложке сметаны и немного мелко нарезанной петрушки. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить суп а-ля рамен.

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