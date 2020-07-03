Легкий летний десерт: как приготовить зефир из ягод

Ягоды летом становятся лучшим ингредиентом для всяческих десертов или же освежающих коктейлей. Еще одну интересную идею летнего блюда с ягодой, в данном случае смородиной, рассказала популярный кондитер Елизавета Глинская.

Для приготовления понадобятся: 350 г яблок кислых сортов, 350 г сахара, 30 г белка, 100 г смородинового пюре, 60 мл воды, 10 г агар-агара (силой геля 1200 г/см2 "Happy Baking").

Чтобы сделать яблочное пюре - очистите яблоки от кожуры и семечек, нарежьте небольшими кусочками и поставьте в микроволновку запекаться. После массу взбить погружным блендером до однородной консистенции и протереть через сито. Готовое пюре убрать на ночь в холодильник, чтобы пектин стабилизировался.

После этого перемешайте пюре с 150 г сахара и взбейте в комбайне насадкой "Венчик". Масса должна стать светлее, увеличиться в объеме. Далее добавьте белок и продолжите взбивать на небольшой скорости.

Тем временем, отправьте в сотейник пюре смородины, воду, агар-агар и 200 г сахара, перемешав все ингредиенты. Массу нужно довести до температуры 104 градусов, постоянно перемешивая. Полученный смородиновый сироп влить в яблочно-белковую массу, которая взбивается, тонкой струйкой.

Масса должна увеличиться в объеме, стать плотной и стойкой. Когда она достигнет температуры не ниже 40 градусов и будет хорошо держать форму, ее следует переложить в кондитерский мешок. Понадобится насадка "Закрытая звезда" 10 мм.

Сформируйте половинки и дайте постоять около 6-10 часов при комнатной температуре, чтобы зефир стабилизировался. После этого посыпьте сахарной пудрой и соедините половинки.

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