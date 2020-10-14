Горячий шоколад: рецепт вкуснейшего согревающего напитка

В осеннюю прохладную погоду порадуйте себя чашечкой ароматного и вкусного горячего шоколада, который поднимает настроение и повышает жизненный тонус. Рецептом согревающего напитка поделилось издание Food.inmyroom.

Ингредиенты: 100 г горького шоколада (около 60% какао), 2 ст. л. несладкого порошка какао, 2 ст. молока, 1/4 стакана сливок высокой жирности, 1 палочка корицы, щепотка порошка чили, 1 ч. л. ванильного экстракта, сахар (по вкусу).

Способ приготовления: в первую очередь, нужно растопить шоколад, сделать это можно на водяной бане, но для упрощения процесса можно воспользоваться микроволновкой. Постепенно добавляйте в шоколадную смесь жирные сливки и стакан молока. Также положите туда палочку корицы, доведите все до кипения и снимите с огня.

Оставьте шоколадную массу примерно на 45-60 минут, чтобы шоколад принят аромат специй. Перед подачей удалите палочку корицы, добавьте экстракт ванили и сахар.

Разлейте по чашкам шоколад и украсьте его взбитыми сливками. Из предложенных ингредиентов получатся четыре небольшие порции напитка.

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