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Горячий шоколад: рецепт вкуснейшего согревающего напитка

Этот напиток повышает настроение и работоспособность

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий

В осеннюю прохладную погоду порадуйте себя чашечкой ароматного и вкусного горячего шоколада, который поднимает настроение и повышает жизненный тонус. Рецептом согревающего напитка поделилось издание Food.inmyroom.

Горячий шоколад: рецепт вкуснейшего согревающего напитка

Ингредиенты: 100 г горького шоколада (около 60% какао), 2 ст. л. несладкого порошка какао, 2 ст. молока, 1/4 стакана сливок высокой жирности, 1 палочка корицы, щепотка порошка чили, 1 ч. л. ванильного экстракта, сахар (по вкусу). 

Способ приготовления: в первую очередь, нужно растопить шоколад, сделать это можно на водяной бане, но для упрощения процесса можно воспользоваться микроволновкой. Постепенно добавляйте в шоколадную смесь жирные сливки и стакан молока. Также положите туда палочку корицы, доведите все до кипения и снимите с огня. 

Оставьте шоколадную массу примерно на 45-60 минут, чтобы шоколад принят аромат специй. Перед подачей удалите палочку корицы, добавьте экстракт ванили и сахар. 

Разлейте по чашкам шоколад и украсьте его взбитыми сливками. Из предложенных ингредиентов получатся четыре небольшие порции напитка.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить тыквенное латте.


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