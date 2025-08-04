Помидоры "в снегу" на зиму: оригинальный и простой рецепт закуски

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Кречмаровская Наталия
Маринованные помидоры – отличная закуска зимой. Это универсальное блюдо, традиционное в Украине. Существует много рецептов маринованных помидоров. Предлагаем попробовать оригинальный – помидоры "в снегу". Это простой рецепт без варки и дополнительной стерилизации помидоров. Однако для этого понадобится немало чеснока.
Помидоры. Фото из открытых источников
Ингредиенты в расчете на 3 литра. Это могут быть банки: одна на 3 л, три по 1 л или 2 по 1,5 л.
Помидоры – 2 кг (вес ориентировочный, в зависимости от размера помидоров),
Вода – 1,5 л,
Чеснок – 180 г.
Для маринада:
Соль – 3 ст.л.,
Сахар – 6 ст.л,
Черный перец – 5 шт.,
Семена горчицы – 0,5 чайной ложки (не обязательно),
Уксус (9%) – 150 мл.
Пошаговое приготовление маринованных помидоров "в снегу"
1. Необходимо отобрать небольшие помидоры (лучше сливки) и хорошо их помыть.
2. Банки и крышки следует простерилизовать.
3. В банки заложить помидоры (можно у плодоножки проткнуть их зубочисткой, так помидоры, как отмечают специалисты, не потрескаются).
4. Помидоры залить кипятком прикрыть крышками и оставить на 15-20 минут.
5. Натереть чеснок на мелкую терку и положить в банку. Если банок несколько, разделить чеснок порционно — примерно одинаковое количество на каждую банку.
6. Жидкость из помидоров слить обратно в кастрюлю. Добавить туда соль, сахар и снова вскипятить.
7. Положить в банки с помидорами специи — перец горошком, горчицу, уксус.
8. Помидоры залить кипящим маринадом и закатать крышками.
9. Аккуратно прокатать банки, чтобы маринад и специи равномерно распределились. Банки перевернуть на крышки и оставить под одеялом до полного остывания.
Напомним: портал "Комментарии" писал о простом рецепте кабачковой икры всего из трех ингредиентов.