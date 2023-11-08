Половина людей на планете регулярно ест этот продукт, но полезно ли это

Миллиарды людей ежедневно едят рис. Продукт активно используют для приготовления популярных гарниров. Есть множество блюд, которые благодаря рису стали уникальными. Например, японцы прославили рис на весь мир, благодаря суши и роллам, где главная составляющая – рис, а итальянцы показали, что ризотто с рисом – вкуснотища. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет USA Today Life.

Приготовление пищи. Фото из открытых источников

На сегодняшний день рис стал популярным ингредиентом при приготовлении пищи практически у половины человечества. Более чем 3,5 миллиарда человек на Земле едят рис ежедневно и уже не представляют свой рацион без этого продукта.

Если этот продукт так популярный, то как на счет его полезности? Врачи знают ответ на этот вопрос. Доктор медицинских наук, директор департамента психиатрии питания и образа жизни Массачусетской больницы и автор книги "Успокойте свой разум с помощью еды" Ума Найду уверяет, что если вы едите рис в умеренном количестве, то это будет вашему самочувствию только в плюс.

Известным фактом есть также то, что рис – достаточно питателен для организма. Это тяжелый углевод, который долго усваивается. Но, если вы хорошо подкрепитесь рисом, то чувство голода у вас появится еще не скоро. Об этом также рассказал представитель Академии питания и диетологии и зарегистрированный диетолог в Piedmont Health Кристен Смит.

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