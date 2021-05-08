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Как популярная пища ослабляет иммунную систему

Считается, что норма соли для взрослого человека - 3-5 граммов в день

сегодня, 05:35
Автор:

Ольга Чародий

Интересы слишком соленой пищей не проходит бесследно для организма, и в первую очередь, это негативно отражается на сердечно-сосудистой системе.

Как популярная пища ослабляет иммунную систему

Соль задерживает жидкость (фото из открытых источников)

Соль задерживает жидкость в нашем организме, это давно доказано. Еще сто лет назад французские врачи заметили: когда они назначали пациентам диету без соли, давление снижалось, а самочувствие улучшалось, пишет sm.news.

Считается, что норма соли для взрослого человека — 3-5 граммов в день. Сейчас люди в среднем употребляют 10-20 граммов. С возрастом нужно уменьшать количество соли. Существует соль с низким содержанием натрия, она полезнее. Но надо понимать, что совсем без соли тоже нельзя, ведь она нужна нашему организму.

Соль препятствует расщеплению собственных жиров, тем самым способствуя набору веса. Соль делает внутреннюю поверхность сосудов более рыхлой и восприимчивой к отложению холестерина и формирования атеросклеротической бляшки. Соль также повышает выработку соляной кислоты, что может привести к обострению заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Напомним, если хотите в этот день порадовать своих родных и друзей вкусными блюдами, тогда запишите рецепт вкуснейшего салата "Дамский каприз". Он станет украшением вашего стола и поразит изысканным вкусом. Что нужно для приготовления? Ингредиенты: 400 г куриного филе (можно куриных бедер), 1 банка консервированных ананасов, 3 зубчика чеснока, 200 г твердого сыра, 70 г орехов (кедровые/грецкие/миндальные), соль, перец, майонез. Способ приготовления: отварите куриное филе соленой воде и отложите на время, чтобы мясо остыло. Тем временем, откройте консервированные ананасы, нарежьте их кубиками, если же они уже кубиками, тогда откиньте их на сито, чтобы истек сироп. На крупной терке натрите сыр, одну часть уберите в отдельную тарелку, а в другую выдавите зубчики чеснока. В эту же смесь добавьте майонез и тщательно перемешайте. 




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Источник: https://sm.news/polza-ili-vred-chto-proizojdet-s-telom-esli-otkazatsya-ot-soli-45960/
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