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Эксклюзив Полезное летнее блюдо: гарнир по рецепту украинского телеведущего

Свекла может стать идеальным гарниром к мясу, если ее правильно приготовить

12 августа 2020, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина
Полезное летнее блюдо: гарнир по рецепту украинского телеведущего

В Украине начинается сезон корнеплодов, а значит есть отличные возможности для приготовления разных овощных гарниров. Вариант гарнира из свеклы будет не только вкусным, но и полезным. Приготовить блюдо сможет даже начинающий повар. Рецептом блюда поделился телеведущий проекта "Полезная программа" на канале "Интер" Александр Лукьяненко в интервью "Комментариям".

На 2 порции вам понадобится 200 грамм молодой свеклы, 1-1,5 небольшие головки чеснока и 5-6 веточек тимьяна. Свеклу режем на четвертинки и укладываем на противень в один слой. Чеснок разделяем на зубчики и не чистим, а на разделочной доске чуть придавливаем плоской стороной ножа до первого хруста. Свеклу посыпаем чесноком и листиками тимьяна, солим, и отправляем запекаться в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.

Гарнир идеально подойдет к курице или другому мясу. Чеснок специально запекается в шелухе: так аромат получается тонкий и пряный, и можно не опасаться чесночного запаха изо рта.

Ранее мы опубликовали рецепт кабачковой икры от кулинара Евгения Клопотенко.


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