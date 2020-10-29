Полезно и вкусно: рецепт сэндвича из цветной капусты с сыром

Если в сэндвиче хлеб заменить на хрустящие запеченные ломтики цветной капусты, то он получится не только вкусным, но и более полезным. Рецепт опубликовало издание "Гастроном".

Фото: theironyou.com

Ингредиенты: 1 небольшая головка цветной капусты, 2 яйца, 150 г тертого сыра, соль, и перец по вкусу, 1 ст. л. растительного масла.

Сначала необходимо разогреть духовку до 220 градусов. Затем противень застелите пергаментной бумагой и смажьте растительным маслом.

Далее цветную капусту помойте, разберите на соцветия. Поместите в кухонный комбайн или блендер и измельчите до небольших крупинок.

Переложите капусту в глубокую посуду и готовьте в микроволновке восемь минут на высокой мощности.

Теперь выложите капусту на кухонное полотенце и хорошо отожмите.

В миске смешайте отжатую капусту, яйцо и немного сыра. Посолите и поперчите.

После сформируйте из этой смеси четыре квадратных плоских ломтика толщиной примерно 1 см.

Запекайте их в разогретой духовке 15 минут до золотистой корочки. Потом выньте ломтики из духовки, снимите с пергамента и дайте остыть десять минут.

Все, можете собирать сэндвич, пересыпая каждый ломтик капусты тертым сыром.

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