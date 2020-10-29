Полезно и вкусно: рецепт сэндвича из цветной капусты с сыром

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Таисия Ерохина
Если в сэндвиче
хлеб заменить на хрустящие запеченные ломтики цветной капусты, то он получится не
только вкусным, но и более полезным. Рецепт опубликовало
издание "Гастроном".
Фото: theironyou.com
Ингредиенты: 1 небольшая
головка цветной капусты, 2 яйца, 150 г тертого сыра, соль, и перец по вкусу, 1 ст.
л. растительного масла.
Сначала
необходимо разогреть духовку до 220 градусов. Затем противень застелите
пергаментной бумагой и смажьте растительным маслом.
Далее цветную
капусту помойте, разберите на соцветия. Поместите в кухонный комбайн или
блендер и измельчите до небольших крупинок.
Переложите капусту
в глубокую посуду и готовьте в микроволновке восемь минут на высокой мощности.
Теперь выложите
капусту на кухонное полотенце и хорошо отожмите.
В миске смешайте
отжатую капусту, яйцо и немного сыра. Посолите и поперчите.
После сформируйте
из этой смеси четыре квадратных плоских ломтика толщиной примерно 1 см.
Запекайте их в
разогретой духовке 15 минут до золотистой корочки. Потом выньте ломтики из духовки,
снимите с пергамента и дайте остыть десять минут.
Все, можете собирать
сэндвич, пересыпая каждый ломтик капусты тертым сыром.
Ранее мы
рассказали рецепт
цветной капусты с перцем и беконом.
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