Необычная идея: рецепт цветной капусты с перцем и беконом

Цветная капуста будет еще вкуснее, если приготовить ее не просто в кляре, как обычно, а с беконом и перцем. К этому блюдо еще можно подать салат из огурцов с лимоном и оливковым маслом. Рецепт цветной капусты разместил "Гастроном".

Фото: Гастроном

Ингредиенты: 1 средний кочан цветной капусты, 2 сезонных красных сладких перца, 4–5 зубчиков чеснока, 1 небольшой пучок зеленого лука, 300 г не слишком жирного варено-копченого бекона или грудинки куском, 0,5 ч. л. семян зиры, соль, свежемолотый черный и белый перец.

Сначала у цветной капусты нужно удалить полностью весь стебель, включая его тонкие "ответвления" (его можно использовать для супа или овощного пюре). Соцветия измельчить в комбайне в среднюю крошку.

Далее очистить перцы от семян, плодоножек и перегородок, нарезать квадратиками со стороной 1 см. Чеснок раздавить, очистить и измельчить. Зеленый лук тонко нарезать – отдельно зеленую и белую часть.

После нарезать бекон кубиками со стороной 2 см. В воке или большой сковороде на среднем огне обжаривать его, помешивая, чтобы вытопился жир, примерно пять минут. Положить белую часть зеленого лука, сладкий перец, чеснок и зиру, и обжарить в течении одной минуты.

Затем добавить цветную капусту и продолжать обжаривать, помешивая, примерно 15 минут. Большую часть времени капусту лучше держать под крышкой. Подавать блюдо горячим, посыпав зеленым луком.

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