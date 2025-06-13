Почему йодированную соль нельзя использовать для консервации

Консервация – способ заготовки овощей и фруктов на зиму широко применяется в Украине. И хотя сейчас это не в тренде, но хозяйки все же не отказываются от консервации. Однако неправильный выбор ингредиентов может испортить блюдо – это касается йодированной соли. И хотя она обладает полезными свойствами, при консервации ее советуют не использовать.

Консервация. Иллюстративное фото

Из названия соли понятно, что она содержит добавленный йод, необходимый для поддержания здоровья щитовидной железы. Однако в процессе консервации соль может привести к следующему:

Изменение цвета продуктов – йод может взаимодействовать с другими ингредиентами, что приводит к потемнению или изменению цвета овощей и фруктов. Особые изменения могут произойти при мариновании огурцов – они могут приобрести сероватый оттенок.

Помутнение рассола – к этому могут привести антислеживающие добавки, содержащиеся в йодированной соли. И хотя это не влияет на безопасность продукта, внешний вид может испортить.

Изменение вкуса. Йодированная соль может придавать консервированным продуктам металлический или горьковатый привкус.

Возможно влияние на текстуру. Йодированная соль может влиять на текстуру продуктов – делать их менее хрустящими. Особенно это может сказаться на маринованных овощах, которые должны оставаться жесткими и хрустящими.

Чтобы избежать проблем, связанных с йодированной солью, следует использовать каменную или морскую соль. Однако следует убедиться, что соль не содержит антислеживающих веществ.

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