Почему не взбиваются сливки: простые советы для идеального крема

Сливки прекрасно подходят для того, чтобы даже обычное блюдо стало особенным. Рассказываем, как правильно взбивать сливки и что делать, если они не превратились в масло и были стойкими. Почему сливки не сбиваются и как сделать их действительно рыхлыми – об этих вопросах можно будет забыть после нескольких простых советов, не требующих времени или усилий. Зато все ваши десерты будут и выглядеть, и восхититься замечательно!, передает Радио MAXIMUM.

Рецепт - фото из открытых источников

Как правильно выбирать сливки: сливки должны быть не менее 30%, в противном случае они просто не создадут крепких пиков и останутся жидкими. Если вы готовите десерт для важного события, лучше выбирать несколько различных марок сливок, чтобы определить наилучшего качества. От этого фактора также зависит, удастся взбить сливки. И посуда, и сливки должны быть холодными (не ледяными), чтобы рецепт удался. Можно на несколько минут поставить сосуд в морозилку. Лучше использовать миксер, а не блендер, чтобы снизить риски превращения сливок в масло. Взбивать сливки следует под углом в 90 градусов. Время от 3 до 10 минут. Можно постепенно добавлять в сливки ванильный сахар или сахарную пудру уже после появления мягких пиков. Не следует сразу сыпать подсластители.

Напомним, без салата "Шуба" сложно представить праздничный новогодний стол, ведь он вкусный, простой и быстрый в приготовлении. Но повар Анатолий Добровольский рассказал, как можно сделать блюдо еще и более полезным. Салат получается весьма калорийный из-за майонеза, поэтому можно попробовать заменить в рецепте этот продукт. Что потребуется для "Шубы"? Ингредиенты: 4 отваренных клубня картофеля, 2 авокадо крупного размера, 300 г сливочного сыра, 2 средние отварные моркови, 300 г филе сельди, 4 куриных яйца, 2 крупных свеклы, 1 красный лук, а также соль, зеленый лук (на украшения) и красная икра.

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