Почему домашний майонез в разы лучше и вкуснее магазинного

Майонез – самый популярный соус, знакомый абсолютно каждому человеку. Но почему мы все чаще слышим, что нельзя его есть. Чем вреден майонез для здоровья и вреден ли такой домашний соус? Майонез является высококалорийным продуктом, что бы мы ни читали на этикетках магазинных товаров. По определению нет майонеза легкого или низкокалорийного, зато можно сделать его натуральным – в домашних условиях, пишет fbuz47.

Домашний майонез - фото из открытых источников

Домашний майонез снабжает организм незаменимыми аминокислотами, которые необходимы для жизнедеятельности. К тому же, благодаря использованию натуральных компонентов этот продукт очень легко и быстро усваивается организмом. Домашний майонез улучшает пищеварение и работу ЖКТ в целом. Такой продукт быстро насыщает организм и дает заряд энергии. Учитывая натуральность домашнего майонеза, срок его хранения не превышает нескольких дней.

Ингредиенты:

Куриные желтки 2шт.

Пищевой уксус или лимонный сок 1 ч. л

Чистая вода 22 мл

Сахар песок 0,5 ч. л

соль 0,5 ч. л

Готовая горчица 0,5 ч.л

Масло растительное 150 г

Способ приготовления:

Положите желтки, сахар, соль, уксус, воду, горчицу и начинайте взбивать с помощью блендера. Небольшими частями добавляйте растительное масло, делая паузы. Вливайте масло в емкость с края, маленькой струйкой и продолжайте не переставая взбивать массу, пока она не станет густой и пышной.

Напомним, классический печеночный торт знаком многим с детства своим незабываемым вкусом. К тому же, пожалуй, у каждой хозяйки есть свой фирменный рецепт. Но в этот раз предлагаем немного адаптировать эту популярную закуску под законы здорового питания. Печеночный торт привыкли делать с прослоями из майонезного соуса, но такой вариант может не понравиться поклонникам правильного питания или любящим посчитать калорийность блюд. Фуд-блогерша Катя Мулл поделилась в Instagram рецептом вкусного торта из куриной печени и без майонеза. Попытайтесь приготовить любимый вкусник на новый лад.

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