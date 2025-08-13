logo

Острые баклажаны в аджике на зиму: закуска для тех, кто любит с "огоньком"
Острые баклажаны в аджике на зиму: закуска для тех, кто любит с "огоньком"

Рецепт жареных баклажанов в аджике на зиму: приготовление острой закуски

13 августа 2025, 14:30
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Сезон овощей в разгаре, поэтому следует приготовить вкусные и пикантные закуски на зиму. Одной из непревзойденных по вкусу является закуска из жареных баклажанов – "огонек". Овощи консервируют в аджике.

Острые баклажаны в аджике на зиму: закуска для тех, кто любит с "огоньком"

Баклажаны. Иллюстративное фото

Для закуски нужно:

  • баклажаны — 3 кг,

  • помидоры – 1 кг,

  • болгарский перец – 1 кг,

  • перец чили – 3-4 перчины,

  • чеснок – 70 г,

  • сахар – 145 г,

  • уксус — 50 мл,

  • соль – 130 г.

Пошаговый рецепт приготовления баклажанов

1. Баклажаны хорошо помыть, удалить плодоножку и нарезать кружками около 1 см шириной. Затем засыпать солью и хорошо перемешать. Соль использовать в расчете на 1 кг баклажанов – 1 ст.л соли. Баклажаны оставить на 1-1,5 часа.

2. Подготовить овощи – болгарский и острый перец помыть, удалить плодоножку и зерна. Перец вместе с помидорами измельчить блендером или мясорубкой. Смесь перелить в кастрюлю, довести до кипения и варить на среднем огне 15 минут.

3. Чеснок измельчить прессом или натереть на мелкой терке, добавить в соус, всыпать 55 г соли, добавить уксус и сахар. Все довести до кипения и варить еще 15 минут.

4. С баклажанов слить сок, немного отжать, обжарить и сковороде с двух сторон, чтобы подрумянились — по 2 минуты.

5. Баклажаны и соус выложить в стерилизованные банки слоями – сначала на дно банки влить пару ложек соуса, затем жареные баклажаны, затем соус. Верхний слой должен быть соус.

6. Готовую закуску в банках нужно простерилизовать в воде 20 минут.

7. После стерилизации банки закрыть крышками, поставить на крышки и оставить под одеялом полного остывания.

Напомним: портал "Комментарии" писал рецепт маринованного винограда на зиму.



