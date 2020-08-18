Что приготовить к чаю: рецепт макового пирога

Маковый пирог – отличное решение всегда актуального вопроса: "А что у нас вкусненького к чаю?" Идеальное сочетание маковой начинки с воздушным тестом покорит всех сладкоежек. Простой рецепт макового пирога в духовке опубликовало издание "Сегодня".

Понадобятся такие ингредиенты: четыре яйца, стакан сахара, 125 г сливочного масла, стакан мака, 1 ст. л. разрыхлителя и стакан муки.

Сначала поставьте кастрюлю с водой на огонь и проварите мак в течение пяти минут. После накройте кастрюлю крышкой и дайте маку набухнуть в кипятке. Через 20 минут процедите его через сито.

Далее в отдельной емкости взбейте желтки с сахаром и маслом. Всыпьте мак, муку и разрыхлитель. Теперь взбейте белки до мягких пиков, после аккуратно введите их в тесто.

Можете выкладывать тесто в форму, смазанную сливочным маслом. По желанию, массу можно присыпать орехами.

Выпекать маковый пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке нужно 30-40 минут.

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