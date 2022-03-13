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Обойдется в копейки: как приготовить вкусную домашнюю колбасу (ВИДЕО)

Как приготовить в домашних условиях вкусную колбасу: потребуется минимум ингредиентов и времени: пошаговый рецепт

сегодня, 01:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Ароматная, сочная, домашняя колбаска — что может быть лучше? Готовится она быстро и вкусно, поэтому скорее смотрите и записывайте рецепт, которым поделилась "Галочка-кулинарочка".

Обойдется в копейки: как приготовить вкусную домашнюю колбасу (ВИДЕО)

Рецепт домашней колбасы (фото из открытых источников)

Ингредиенты: 1 кг печени (на свой выбор), 500 г сала, 300 г отварной гречки, 2 куриных яйца, 3 лука, 4 м оболочки, соль, перец, ½ ч. л. чеснока и другие специи (по желанию).

Способ приготовления: в сковороде пожарьте сало, мелко нарезанный лук, а потом добавьте печень, закройте крышкой и протушите на среднем огне около 20 минут. В конце добавьте соль, перец и другие приправы. Полученную массу в горячем виде пропустите через мясорубку, добавьте в нее гречанку кашу, два яйца и тщательно перемешайте. Если по вкусу вам все нравится, тогда можно приступать к формированию колбаски.

Наполните оболочку и перевяжите нитками, потом сделайте прокол, чтобы вышел лишний воздух. Опустите ее в подсоленную воду на 8-10 минут, а потом отправьте обжариваться на сковороду. Все, домашняя колбаска готова. Приятного аппетита!

Напомним, что классический печеночный торт знаком многим с детства своим незабываемым вкусом. К тому же, пожалуй, у каждой хозяйки есть свой фирменный рецепт. Но в этот раз предлагаем немного адаптировать эту популярную закуску под законы здорового питания. Фуд-блогер Катя Мулл поделилась рецептом вкусного торта из куриной печени и без майонеза.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что шаурма является классической уличной едой, на сегодняшний день ее можно приобрести едва ли не каждом шагу. Однако ее качество часто вызывает сомнения. Поэтому многие предпочитают готовить ее дома самостоятельно.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Co4WuDijk4E&ab_channel=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
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