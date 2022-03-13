Обойдется в копейки: как приготовить вкусную домашнюю колбасу (ВИДЕО)



















Ароматная, сочная, домашняя колбаска — что может быть лучше? Готовится она быстро и вкусно, поэтому скорее смотрите и записывайте рецепт, которым поделилась "Галочка-кулинарочка".

Рецепт домашней колбасы (фото из открытых источников)

Ингредиенты: 1 кг печени (на свой выбор), 500 г сала, 300 г отварной гречки, 2 куриных яйца, 3 лука, 4 м оболочки, соль, перец, ½ ч. л. чеснока и другие специи (по желанию).

Способ приготовления: в сковороде пожарьте сало, мелко нарезанный лук, а потом добавьте печень, закройте крышкой и протушите на среднем огне около 20 минут. В конце добавьте соль, перец и другие приправы. Полученную массу в горячем виде пропустите через мясорубку, добавьте в нее гречанку кашу, два яйца и тщательно перемешайте. Если по вкусу вам все нравится, тогда можно приступать к формированию колбаски.

Наполните оболочку и перевяжите нитками, потом сделайте прокол, чтобы вышел лишний воздух. Опустите ее в подсоленную воду на 8-10 минут, а потом отправьте обжариваться на сковороду. Все, домашняя колбаска готова. Приятного аппетита!

Напомним, что классический печеночный торт знаком многим с детства своим незабываемым вкусом. К тому же, пожалуй, у каждой хозяйки есть свой фирменный рецепт. Но в этот раз предлагаем немного адаптировать эту популярную закуску под законы здорового питания. Фуд-блогер Катя Мулл поделилась рецептом вкусного торта из куриной печени и без майонеза.

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