Обед за 20 минут: рецепт «ризотто» с кускусом и ветчиной

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Светлана Шкурупий
Если у вас нет много времени на приготовления обеда, тогда предлагаем вам рецепт быстрого "ризотто", всего лишь нужно заменить пару ингредиентов. Но блюдо получится очень вкусным, сытным и непременно порадует вас изумительным ароматом.
фото из открытых источников
Ингредиенты: 250 г кускуса, 150 г замороженного зеленого горошка, 1 бульонный кубик, 4 ст. л. натертого пармезана. 170 г сливочного сыра, 120 г ветчины, 2 ст. л. оливкового масла.
Способ приготовления: возьмите небольшую кастрюлю, смешайте в ней кускус, замороженный горошек и раскрошенный бульонный кубик. Добавьте туда 400 мл кипятка, тщательно перемешайте и закройте крышкой на 3-5 минут. Затем добавьте сливочный сыр и часть натертого пармезана. Снова закройте блюдо на несколько минут, чтобы сыр расплавился. Затем возьмите ветчину и залейте ее 100 мл кипящей воды, смешайте ее с кускусом и добавьте специй (по вкусу).
Готовое "ризотто" разложите по тарелкам, сбрызните оливковым маслом, посыпьте оставшимся пармезаном и подавайте на стол. Приятного аппетита!
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