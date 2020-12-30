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Новый год с шиком: рецепт закуски с ананасами и голубым сыром

Эта закуска украсит ваш праздничный стол

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Праздничный стол невозможно представить без оригинальных и необычных закусок, которые подогревают аппетит, подготавливая организм к горячим блюдам. На Новый год можно порадовать гостей и близких закусочным тортом, который удивит своим изысканным вкусом и украсит ваш стол. Что нужно для приготовления?

Новый год с шиком: рецепт закуски с ананасами и голубым сыром

закуска на Новый год (фото из открытых источников)

Ингредиенты: 300 г бездрожжевого слоеного теста, 150 г голубого сыра, 100 г куриного филе, 75 г консервированного ананаса, 40 г грецких орехов, 1 зубчик чеснока, 50 мл сливок, 1 яйцо.

Способ приготовления: возьмите пласт слоеного теста, разложите его на противень и нарежьте на прямоугольники. Смажьте коржи взбитым яйцом, сделав вилкой проколы по поверхности теста, чтобы в процессе выпечки коржи сохранили свою ровную поверхность. Отправьте их запекаться в духовку, предварительно разогретую до 190 градусов, на 20 минут. Когда коржи будут готовы, достаньте их и дайте полностью остыть. 

Теперь подготовьте начинку. Возьмите голубой сыр, раскрошите его руками в мелкую крошку и добавьте сливки, затем чеснок, пропущенный через пресс. Тщательно перемешайте, чтобы получилась масса однородной консистенции. Курицу и ананас нарежьте мелкими кубиками, а орехи мелко порубите ножом. К сыру с чесноком добавьте мясо, орехи, ананас и перемешайте.

Возьмите первый корж, нанесите на него равномерно 2 ст. л. начинки, накройте ее следующим коржом и так далее. 1-2 коржа оставьте, чтобы сделать крошку. С ее помощью смажьте бока слоеного торта, украсьте ягодами и поставьте на час в холодильник. Все, закуска готова, можно подавать к столу. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить салат "Граф", который достойно заменит "Оливье" или "Шубу".


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Источник: https://smak.ua/recept/salati-i-zakuski/58344-novyj-god-s-shikom-zakusochnyj-tort-s-ananasami-i-golubym-syrom
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