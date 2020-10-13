Лучший осенний завтрак: как приготовить тыквенные оладьи

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Таисия Ерохина
Тыквенные оладьи –
это истинно осенний завтрак. Чтобы они вышли ароматными, добавьте к оладьям специи
— корицу, имбирь, гвоздику и мускатный орех. Рецепт тыквенных оладий с
пряностями от Марты Стюарт, известной американской телеведущей и автора
кулинарных книг, разместило
"Сегодня".
Ингредиенты: 1/4
чашки муки, 2 ст. л. сахара, 2 ч. л. разрыхлителя, 1/2 ч. л. корицы, 1/2 ч. л.
молотого имбиря, 1/2 ч. л. соли, 1/4 ч. л. мускатного ореха, щепотка молотой
гвоздики, 1 яйцо, 6 ст. л. тыквенного пюре, 2 ст. л. растопленного сливочного
масла, 250 мл молока.
Нужно смешать
муку с сахаром, разрыхлителем, солью и пряностями.
Затем отдельно
взболтать яйцо, добавить молоко, масло, тыквенное пюре, и перемешать.
Теперь соединить
сухие ингредиенты с жидкими – перемешать.
Далее жарить
оладьи на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла.
Подавать с
кленовым сиропом или медом.
Ранее мы
рассказали, как приготовить тыквенное
латте, а также поделились рецептом тыквенного
пирога с медом, который украсит любое чаепитие.
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