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Лучший осенний завтрак: как приготовить тыквенные оладьи

Оладьи получаются очень ароматными, благодаря пряностям

сегодня, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина

Тыквенные оладьи – это истинно осенний завтрак. Чтобы они вышли ароматными, добавьте к оладьям специи — корицу, имбирь, гвоздику и мускатный орех. Рецепт тыквенных оладий с пряностями от Марты Стюарт, известной американской телеведущей и автора кулинарных книг, разместило "Сегодня".

Лучший осенний завтрак: как приготовить тыквенные оладьи

Ингредиенты: 1/4 чашки муки, 2 ст. л. сахара, 2 ч. л. разрыхлителя, 1/2 ч. л. корицы, 1/2 ч. л. молотого имбиря, 1/2 ч. л. соли, 1/4 ч. л. мускатного ореха, щепотка молотой гвоздики, 1 яйцо, 6 ст. л. тыквенного пюре, 2 ст. л. растопленного сливочного масла, 250 мл молока.

Нужно смешать муку с сахаром, разрыхлителем, солью и пряностями.

Затем отдельно взболтать яйцо, добавить молоко, масло, тыквенное пюре, и перемешать.

Теперь соединить сухие ингредиенты с жидкими – перемешать.

Далее жарить оладьи на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла.

Подавать с кленовым сиропом или медом.

Ранее мы рассказали, как приготовить тыквенное латте, а также поделились рецептом тыквенного пирога с медом, который украсит любое чаепитие.


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