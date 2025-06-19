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"Наполеон" без выпечки: простой рецепт любимого торта

Простой рецепт "Наполеона": как быстро приготовить любимый торт

сегодня, 17:45
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Кречмаровская Наталия

Торт "Наполеон" — классический торт, не теряющий своей популярности десятки лет. Есть разные вариации приготовления десерта – с добавлением ягод или других ингредиентов. Стоит отметить, что Наполеон — капризный торт, однако ленивый рецепт подчинится каждому. Как легко приготовить любимый торт читайте дальше.

"Наполеон" без выпечки: простой рецепт любимого торта

"Наполеон". Иллюстративное фото

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • 300 г печенья "ушки" (или другое слоеное печенье)

  • 2 яйца

  • 100 г сахара

  • 2 ст. л кукурузного крахмала

  • 500 мл молока

  • 100 г сливочного масла

  • 1 ч. л ванильного сахара

Рецепт не предусматривает выпекание коржей, так что начать приготовление нужно с крема:

1. В кастрюле с толстым дном взбейте яйца с сахаром до однородности.

2. Добавьте крахмал и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.

3. Влейте молоко, поставьте на средний огонь и варите, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет до состояния пудинга.

4. Снимите с огня, добавьте масло и ванильный сахар. Перемешайте до полного растворения масла.

5. Дайте крему остыть до комнатной температуры.

После того, как крем остыл, можно "собирать" торт.

1. В форму выложить слой печенья.

2. Сверху равномерно нанести слой крема.

3. Необходимо повторять слои, пока не закончатся ингредиенты. Завершить слои нужно кремом.

4. Посыпать верх измельченным печеньем или остатками.

5. Накрыть пленкой и поставить в холодильник минимум на 4 часа, а лучше – на ночь.

Советы по приготовлению:

  • Вместо печенья можно использовать готовое слоеное тесто. Его нужно испечь и измельчить.

  • Крем можно разнообразить, добавив немного сгущенки или сливок.

  • Торт вкуснее на следующий день, когда слои хорошо пропитаются.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как приготовить идеальные беляши.



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