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Готовим яблочное варенье: специальный рецепт для мужчин

Для приготовления настоящего мужского варенья тебе понадобятся жесткие и кислые яблоки

сегодня, 20:09
Автор:

Павел Зинченко
Готовим яблочное варенье: специальный рецепт для мужчин

Когда мы слышим словосочетание "варить варенье", в нашей голове сразу всплывает образ бабушки, которая закручивает банки во дворе сельского домика. Тем не менее, умение приготовить это лакомство не чуждо и мужчинам. В связи с этим мы расскажем тебе сегодня о настоящем мужском рецепте яблочного варенья. Поможет нам в этом портал mport.

На один килограмм яблок приходится приблизительно полтора килограмма сахара. Обрати внимание, что пропорции во многом зависят от сорта яблок. Более того, удачно подобранный сорт — это главный залог успеха. Лучше брать для этого дела жесткие, умеренно кислые и ароматные плоды.

Начинаем готовить яблочное варенье следующим образом. Яблоки чистишь, удаляешь сердцевину и аккуратно нарезаешь. Все это засыпаешь сахаром и оставляешь на ночь.

На следующий день варишь яблоки в три приема. Утром доводишь до кипения и кипятишь две минуты и оставляешь остывать. В обеднее время кипятишь еще две минуты. Все так же оставляешь остывать. Вечером варишь на протяжении десяти минут и разливаешь по банкам. При таком способе варки сироп постепенно пропитывает дольки яблок. Благодаря этому они не развариваются. Хотя бывает по разному, здесь не предугадаешь.

Для вкуса можешь добавить в варенье ваниль или корицу. Для приятного аромата сойдут корочки апельсина.

Вот и все дела! Осталось только разлить варенье по банкам. Пробовать можно сразу же. Уверены, тебе удасться поразить друзей и близких. А тем, кто хочет приготовить более мужскую еду, издание "Комментарии" расскажет рецепт домашней шаурмы.


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