Маринованный виноград на зиму: простой рецепт оригинальной закуски

Маринуете огурцы, помидоры, перец на зиму, а виноград никогда не пробовали – зря. Маринованный виноград – это вкусная и пикантная закуска. Виноград можно подавать как самостоятельную закуску или добавлять в канапе или салаты. В общем, маринованный виноград долго не будет стоять на полке. Как приготовить маринованный виноград, рассказываем поподробнее дальше.

На 4 банка по 0,5 л понадобится:

Виноград – 1,5 –1,8 кг (в зависимости от размера плодов),

Корица – 4 палочки по 3-4 см,

Душистый перец — 8 горошин (по 2 горошины в банку),

Гвоздика (специя) – 8 бутонов (по 2 бутона в банку),

Розовый перец – 2 ч.л (по 0,5 ч.л в банку).

Для маринада нужно:

Вода – 1 л (+70 мл на выкипание),

Сахар – 150 г,

Соль – 1/3 ч.л,

Уксус – 70 мл 6% яблочного, или 80 мл 4-5% или 45 мл 9%.

Приготовление маринованного винограда: пошаговый рецепт

1. Перед приготовлением винограда нужно подготовить банки и крышки – простерилизовать удобным способом.

2. Отделить виноград от ветки, удалить хвостики, тщательно промыть.

3. В банки положить специи – палочку корицы, душистый и розовый перец, гвоздику. Плотно уложить виноград.

4. Приготовить маринад – в кастрюлю налить воду, добавить сахар и соль, довести до кипения.

5. Банки с виноградом залить маринадом, накрыть крышками и оставить на 20-30 минут.

6. Слить маринад в кастрюлю, добавить 70 мл воды и уксус, довести до кипения.

7. Кипящим маринадом залить банки доверху, закрыть крышками.

8. Банки перевернуть на крышки и оставить под одеялом до полного остывания. Можно хранить в прохладном месте.

Советы:

Для маринования винограда лучше брать твердые ягоды без косточек.

Банки можно брать любого объема, уменьшая или увеличивая количество специй. Однако следует учитывать, что даже небольшое количество специй в банках объемом 0,2 – 0,25 л создает слишком пряный вкус винограда.

Можно также мариновать виноград разного цвета в одной банке – создавая ассорти.

