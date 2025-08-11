logo

Маринованные огурцы "по-фински" на зиму: оригинальная закуска без дополнительной стерилизации

Простой рецепт оригинальной закуски на зиму: маринованные огурцы "по-фински"

11 августа 2025, 12:01
Автор:
Кречмаровская Наталия

Сезон огурцов в разгаре, поэтому самое время позаботиться о вкусных закусках на зиму. Портал "Комментарии" рассказывает, как замариновать огурцы "по-фински". Это вкусная и оригинальная закуска, приготовление которой не требует дополнительной стерилизации.

Маринованные огурцы "по-фински" на зиму: оригинальная закуска без дополнительной стерилизации

Огурцы. Иллюстративное фото

Для закуски нужно 2 кг огурцов.

Для маринада:

  • Вода – 1,5 л

  • Соль – 2 ст. л,

  • Сахар – 100 г,

  • Уксус 9% — 100 мл,

  • Семена горчицы – 1 ч. л,

  • Лавровый лист – 3 шт.

Приготовление маринованных огурцов по-фински: пошаговый рецепт

1. Огурцы нужно тщательно помыть и залить водой на 2 часа — так овощи станут более хрустящими. За это время следует подготовить банки — простерилизовать удобным способом (в духовке или паром), крышки прокипятить 3-5 мин.

2. Огурцы нарезать толстыми кружочками шириной 2-3 см. Можно также нарезать пополам или использовать фигурный нож для нарезки.

3. В кастрюлю вылить воду, добавить соль и сахар — на среднем огне довести до кипения. Затем влить в кастрюлю уксус, добавить зерна горчицы, лавровый лист.

4. Нарезанные огурцы осторожно всыпали в маринад, подождать пока они изменят цвет (около 4 мин) и еще варить 4 мин.

5. Огурцы разложить в банки, залить маринадом и закрыть крышками. Банки перевернуть на крышки и оставить под одеялом до полного остывания.

Маринованные огурцы "по-фински" можно сохранять длительное время в прохладном месте.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как приготовить маринованные помидоры "в снегу" на зиму. Это простой и одновременно оригинальный рецепт без варки и дополнительной стерилизации помидоров. Однако для этого понадобится немало чеснока.



