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Маринованные кабачки за 20 минут: простой рецепт вкусной закуски

Как приготовить маринованные кабачки за 20 минут

5 августа 2025, 13:17
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Автор:
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Кречмаровская Наталия

Пора кабачков продолжается, так что не стоит отказываться от них, если вам предлагают. Приготовьте быструю и вкусную закуску – пикантные и ароматные кабачки за 20 минут.

Маринованные кабачки за 20 минут: простой рецепт вкусной закуски

Маринованные кабачки. Фото из открытых источников

Для закуски понадобится:

  • кабачки: 0,5 — 0,7 кг,

  • соль – чайная ложка.

Для маринада:

  • растительное масло – 3 ст. л,

  • уксус 9% – 1 ст. л,

  • соль – 0,5 ч. л,

  • сахар или мед – 0,5 ст. л,

  • чеснок – 2-3 зубчика,

  • черный молотый перец — по своему вкусу,

  • укроп -1 пучок

Чтобы приготовить маринованные кабачки, понадобится:

1. Хорошо вымыть и подсушить кабачки, нарезать тонкими кружочками. Также можно нарезать тонкими полосками овощечисткой. Сложить в емкость, посолить и перемешать. Оставить кабачки на 15–20 минут.

2. Приготовить маринад – смешать в отдельной емкости соль, сахар, масло, уксус, перец пропустить через пресс чеснок. Перемешать, чтобы растворились соль и сахар. Измельчить укроп (можно также использовать петрушку).

3. Кабачки немного отжать, слить сок и залить маринадом, добавить измельченный укроп. Всё перемешать.

4. Емкость накрыть пищевой пленкой и оставить в холодильнике. Кабачки можно пробовать уже через 20-30 минут, но, чтобы они хорошо промариновались, стоит выдержать час-два.

Советы:

  • Старайтесь нарезать кабачки максимально тонко – так они быстрее промаринуются.

  • Можно добавлять другие специи и травы для насыщенного вкуса.

  • Маринованные кабачки следует хранить в холодильнике в герметичном контейнере не более 1-2 дней.

Напомним: портал "Комментарии" писал о простом рецепте кабачковой икры на зиму всего из трех ингредиентов. Для этого рецепта можно брать переросшие кабачки.




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