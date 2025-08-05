Маринованные кабачки за 20 минут: простой рецепт вкусной закуски

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Кречмаровская Наталия
Пора кабачков продолжается, так что не стоит отказываться от них, если вам предлагают. Приготовьте быструю и вкусную закуску – пикантные и ароматные кабачки за 20 минут.
Маринованные кабачки. Фото из открытых источников
Для закуски понадобится:
кабачки: 0,5 — 0,7 кг,
соль – чайная ложка.
Для маринада:
растительное масло – 3 ст. л,
уксус 9% – 1 ст. л,
соль – 0,5 ч. л,
сахар или мед – 0,5 ст. л,
чеснок – 2-3 зубчика,
черный молотый перец — по своему вкусу,
укроп -1 пучок
Чтобы приготовить маринованные кабачки, понадобится:
1. Хорошо вымыть и подсушить кабачки, нарезать тонкими кружочками. Также можно нарезать тонкими полосками овощечисткой. Сложить в емкость, посолить и перемешать. Оставить кабачки на 15–20 минут.
2. Приготовить маринад – смешать в отдельной емкости соль, сахар, масло, уксус, перец пропустить через пресс чеснок. Перемешать, чтобы растворились соль и сахар. Измельчить укроп (можно также использовать петрушку).
3. Кабачки немного отжать, слить сок и залить маринадом, добавить измельченный укроп. Всё перемешать.
4. Емкость накрыть пищевой пленкой и оставить в холодильнике. Кабачки можно пробовать уже через 20-30 минут, но, чтобы они хорошо промариновались, стоит выдержать час-два.
Советы:
Старайтесь нарезать кабачки максимально тонко – так они быстрее промаринуются.
Можно добавлять другие специи и травы для насыщенного вкуса.
Маринованные кабачки следует хранить в холодильнике в герметичном контейнере не более 1-2 дней.
Напомним: портал "Комментарии" писал о простом рецепте кабачковой икры на зиму всего из трех ингредиентов. Для этого рецепта можно брать переросшие кабачки.