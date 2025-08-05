Маринованные кабачки за 20 минут: простой рецепт вкусной закуски

Пора кабачков продолжается, так что не стоит отказываться от них, если вам предлагают. Приготовьте быструю и вкусную закуску – пикантные и ароматные кабачки за 20 минут.

Маринованные кабачки. Фото из открытых источников

Для закуски понадобится:

кабачки: 0,5 — 0,7 кг,

соль – чайная ложка.

Для маринада:

растительное масло – 3 ст. л,

уксус 9% – 1 ст. л,

соль – 0,5 ч. л,

сахар или мед – 0,5 ст. л,

чеснок – 2-3 зубчика,

черный молотый перец — по своему вкусу,

укроп -1 пучок

Чтобы приготовить маринованные кабачки, понадобится:

1. Хорошо вымыть и подсушить кабачки, нарезать тонкими кружочками. Также можно нарезать тонкими полосками овощечисткой. Сложить в емкость, посолить и перемешать. Оставить кабачки на 15–20 минут.

2. Приготовить маринад – смешать в отдельной емкости соль, сахар, масло, уксус, перец пропустить через пресс чеснок. Перемешать, чтобы растворились соль и сахар. Измельчить укроп (можно также использовать петрушку).

3. Кабачки немного отжать, слить сок и залить маринадом, добавить измельченный укроп. Всё перемешать.

4. Емкость накрыть пищевой пленкой и оставить в холодильнике. Кабачки можно пробовать уже через 20-30 минут, но, чтобы они хорошо промариновались, стоит выдержать час-два.

Советы:

Старайтесь нарезать кабачки максимально тонко – так они быстрее промаринуются.

Можно добавлять другие специи и травы для насыщенного вкуса.

Маринованные кабачки следует хранить в холодильнике в герметичном контейнере не более 1-2 дней.

Напомним: портал "Комментарии" писал о простом рецепте кабачковой икры на зиму всего из трех ингредиентов. Для этого рецепта можно брать переросшие кабачки.



