Маринованные баклажаны как грибы: простой рецепт вкусной закуски на зиму
Маринованные баклажаны как грибы: простой рецепт вкусной закуски на зиму

8 сентября 2025, 12:17
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Баклажаны можно не только жарить, но и мариновать на зиму. По этому рецепту баклажаны будут похожи на грибы — особую пикантность и "грибной" вкус придает чеснок.

Баклажаны. Иллюстративное фото

Такую закуску можно есть с мягким творогом, добавить кольца лука или даже выложить кусочки маринованных баклажанов на пиццу, пишет известный шеф-повар Евгений Клопотенко. Баклажаны не нужно очищать от кожуры – достаточно отрезать плодоножку. Крышки по, словам Клопотенко, можно выбирать twist-off или обычные металлические.

Для закуски из баклажанов нужно:

  • Баклажаны — 450 г,

  • Укроп — 10 веточек,

  • Чеснок – 5-6 зубчиков,

  • Уксус 9% — 40 мл,

  • Масло подсолнечное — 50 мл,

  • Соль – 1 ч. л.

Пошаговый рецепт приготовления маринованных баклажанов:

1. Хорошо вымыть банки и крышки, простерилизовать удобным способом.

2. Вымыть баклажаны, срезать хвостики и нарезать средними кубиками или полукольцами.

3. Баклажаны переложить в кастрюлю, залить водой и варить 5 минут после закипания.

4. Овощи переложить в дуршлаг и подождать, пока стечет вода. Далее переложить баклажаны в глубокую миску.

5. К баклажанам добавить 10 веточек мелко порезанного укропа, 5-6 зубчиков выжатого чеснока, 1 ч. л. соли, влить 50 мл подсолнечного масла и 40 мл столового уксуса 9%. Перемешать и выложить в стерилизованные банки.

6. Банки с закуской нужно простерилизовать – на дно большой кастрюли простелить полотенце, установить банки (накрыть крышками, но не закручивать), налить воду в кастрюлю – по плечики банок. После закипания воды стерилизовать 15 минут. После банки вынуть, закрутить герметично крышками. Банки с маринованными баклажанами нужно оставить охлаждаться при комнатной температуре, затем переставить в прохладное место и храните до года.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как приготовить жареные баклажаны с перцем чили на зиму.




Источник: https://klopotenko.com/baklazhany-yak-gryby-na-zymu-prostyj-reczept-zakusky/
