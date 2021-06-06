Полезно для здоровья: рецепт вкусного кваса из бузины

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Лиля Воробьева
С мая по июль — период цветения черной бузины. Это растение широко известно своими лечебными свойствами. А еще — с ее соцветий можно приготовить вкусный лимонад с цветочным ароматом, кислинкой и пузырьками.
Напиток из цветов черной бузины очень полезен. Фото из открытых источников
Специально для вас мы нашли замечательный рецепт, который очень прост в приготовлении. Итак, записывайте.
Чтобы приготовить этот летний напиток, который имеет богатый витаминно-минеральный состав, вам понадобятся такие ингредиенты:
- цветы бузины — 15 штук;
- один лимон;
- лимонная кислота — 1,5 чайной ложки;
Сначала, используя сахар, лимонную кислоту и воду, сварите сироп. Его, кстати, необязательно доводить до кипения и ждать, пока остынет. Просто хорошо подогрейте воду, чтобы ингредиенты растворились в ней.
Затем помойте цитрусовый и порежьте его кольцами. Соцветия бузины также промойте.
Добавьте цветы и порезанный лимон к уже охлажденному сиропу. Накройте его полотенцем и оставьте в теплом месте на четыре дня. При этом не забывайте ежедневно перемешивать.
На пятый день ваш лимонад из бузины — готов. Процедите его и перелейте в бутылки. Потребляйте охлажденным. По желанию, к напитку можно добавить немного зеленой мяты для аромата и вкуса.
Срок годности такого кваса или лимонада — одна неделя. Его обязательно нужно хранить в холодильнике.
Из цветов черной бузины также готовят сироп и чай. В народе напитки из этого растения называют напитками долгожителей.
Приятного вам аппетита!
Напомним, ранее мы рассказывали о том, чем может быть опасен пакетированный чай.
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