Летний вариант: идеи для приготовления бутербродов

Бутерброды или брускетты – всегда вкусный вариант закуски. Лето же позволяет разнообразить блюдо ингредиентами, не ограничиваясь стандартным вариантом а-ля колбаса-сыр. Идеи для летних бутербродов опубликовало издание "Гастроном".

Брускетты с цукини и огурцом

Понадобятся: 4 куска чиабатты, 1 средний огурец, 1 маленький цукини, четвертинка красной луковицы, 5 веточек укропа, 1 зубчик чеснока, 1 ст. л. винного уксуса, 1–2 ч. л. сахара, оливковое масло "экстра вирджин", соль, свежесмолотый черный перец.

Нарезать огурец, цукини и лук маленькими кубиками, мелко порубить укроп и сложить в миску. Добавить сахар и уксус, 1 ст. л. оливкового масла, посолить, поперчить и хорошо перемешать. Убрать в холодильник на 10 мин. После подрумяньте кусочки чиабатты на гриле или в духовке, сбрызните оливковым маслом и натрите чесноком. Разложите начинку на хлеб – брускетты готовы к подаче.

Бутерброды с редисом

Ингредиенты: 4 куска ржаного хлеба с тмином, 50 г сливочного масла, 50 г творога, 1 яйцо, 2 пера зеленого лука, 5 веточек укропа, 1 зубчик чеснока, 6 редисок, соль, свежесмолотый черный перец.

Мелко нарезать шнитт-лук, укроп и чеснок. Редиску нарезать тонкими кружочками. Очистить яйцо и размять вилкой. Затем взбить масло с творогом, посолить и поперчить. Добавить яйцо и зелень, перемешать. Далее намажьте хлеб творожной массой, сверху уложите кружочки редиса – закуска готова.

Добавим, что для более сытных вариантов можно использовать такие ингредиенты, как кусочки копченой курицы, ветчины или лосося.

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