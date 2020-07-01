Летние смузи: три рецепта освежающих напитков

В жаркую летнюю погоду так хочется утолить жажду чем-то прохладным и освежающим! Среди летних напитков – разнообразных лимонадов и коктейля мохито – не менее популярным является смузи. Рецепты вкусных летних смузи разместило издание "Гастроном".

Смузи из винограда

Подготовьте следующие ингредиенты: 1 большая гроздь светлого винограда без косточек, 3 средних киви, 1 большой спелый банан, 5 веточек мяты, 1 ч. л. сиропа агавы (можно заменить соком из топинамбура или клиновым сиропом). Виноград снять с веточек. Банан и киви очистить, а затем нарезать. У мяты удалить стебель, пару листочков оставить для украшения. Все составляющие поместите в блендер, добавьте сироп по вкусу и взбейте до однородности. Смузи перелить в емкости и украсить мятой.

Смузи на яблочном соке

Возьмите 500–800 мл яблочного сока, 2 больших спелых банана, 300 г смеси из летних ягод (малины, клубники, смородины), ягоды для украшения, жидкий цветочный мед. Ягоды и предварительно нарезанные бананы нужно измельчить в блендере до однородности. Продолжая взбивать, долить определенное количество яблочного сока до получения желаемой консистенции. После смузи разлить по емкостям, добавить мед и перемешать. В качестве украшения используйте ягоды.

Смузи из ягодных кубиков

Чтобы на приготовление напитка потратить минимум времени, можно заранее подготовить кубики из ягод – заготовки. Для приготовления понадобятся: 450 г малины, 2 банана, 600 мл натурального питьевого йогурта или молока, мед (по желанию). Малину нужно взбить блендером в пюре, а затем протереть через сито. Подготовленную массу разложить по формочкам для льда и заморозить. Для смузи возьмите нужное число кубиков и отправьте в чашу блендера. Туда добавьте очищенные бананы, мед, молоко или йогурт. Взбить массу до однородности – и напиток готов.

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