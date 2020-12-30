Легкий и полезный: новый рецепт оливье от диетолога

Язык
Coinspot 30.12.2020
BTC/USD
28134.19
ETH/USD
734.34
LTC/USD
126.06
НБУ 30.12.2020
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
34.85
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Любовь Блажко
Новый год вряд ли у кого-то обходится без оливье, шампанского и мандаринов. Традиционный новогодний салат точно нельзя назвать диетическим, поэтому квалифицированный диетолог Маргарита Королева рассказала, как приготовить здоровую альтернативу калорийного салата. Все, что для этого нужно – немного поменять ингредиенты, сообщают РИА Новости.
Оливье. Фото: freepic.com
Так, майонез лучше сделать домашний, а картофель заменить топинамбуром. Вместо колбасы рекомендуется взять отварное мясо курицы или индейки. Такой состав салата точно не отразится на фигуре и будет очень сытным.
Также эксперт добавила, что те времена, когда нужно было удивлять своих гостей разнообразием блюд и напитков, давно уже прошли. Сейчас можно обойтись несколькими необычными блюдами. Это может быть 2-3 салата, лучше свежие с овощами, с добавлением запеченной индейки или телятины. Украсить такие салаты можно гранатовыми зернами, крупными креветками, а сверху взбрызнуть соком лимона.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости