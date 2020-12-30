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Легкий и полезный: новый рецепт оливье от диетолога

Рецепт оливье, который поможет сохранить фигуру и насладиться любимым салатом

сегодня, 16:34
Автор:

Любовь Блажко

Новый год вряд ли у кого-то обходится без оливье, шампанского и мандаринов. Традиционный новогодний салат точно нельзя назвать диетическим, поэтому квалифицированный диетолог Маргарита Королева рассказала, как приготовить здоровую альтернативу калорийного салата. Все, что для этого нужно – немного поменять ингредиенты, сообщают РИА Новости.

Легкий и полезный: новый рецепт оливье от диетолога

Оливье. Фото: freepic.com

Так, майонез лучше сделать домашний, а картофель заменить топинамбуром. Вместо колбасы рекомендуется взять отварное мясо курицы или индейки. Такой состав салата точно не отразится на фигуре и будет очень сытным. 

"Приготовьте сами майонез, купите замороженный зеленый горошек, вместо картофеля используйте топинамбур, вместо колбасы — отварное мясо индейки или курицы. Словом, можно сделать салат и оригинальный по вкусу, внешне похожий на обычный наш оливье, и он таковым и будет, и он будет легкий по своему наполнению, и не причинит никакого вреда, и не отложится где-нибудь на боках или на животе", — объяснила специалист. 

Также эксперт добавила, что те времена, когда нужно было удивлять своих гостей разнообразием блюд и напитков, давно уже прошли. Сейчас можно обойтись несколькими необычными блюдами. Это может быть 2-3 салата, лучше свежие с овощами, с добавлением запеченной индейки или телятины. Украсить такие салаты можно гранатовыми зернами, крупными креветками, а сверху взбрызнуть соком лимона. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, оливье по-старинному рецепту. Оливье – один из обязательных салатов на праздничном столе в новогоднюю ночь. Рецепт блюда был придуман в 1860-х годах и принадлежит шеф-повару московского ресторана "Эрмитаж" французу Люсьену Оливье. Изначально в состав салата входили картофель, свежие огурцы, жареный рябчик, каперсы и оливки.


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Источник: https://ria.ru/20201225/stol-1590876505.html
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