Идея для летнего завтрака: рецепт яиц по-турецки

Яйца по-турецки – отличный вариант завтрака летом и не только. Кроме того, блюдо можно подать и в качестве закуски. Основная задача в приготовлении – правильно сварить яйцо пашот. Отметим, что блюдо обязательно надо подавать теплым. Рецепт яиц по-турецки опубликовало издание "Гастроном".

Вам понадобятся такие ингредиенты: 4 яйца, 300 г натурального греческого йогурта жирностью 4–9%, 150 г киноа, 1 средний баклажан, 4–6 ломтиков вяленых помидоров, 1 пучок смешанной зелени (укроп, петрушка, кинза, базилик), оливковое масло, лимонный сок и соль.

Разогреть духовку до 160 градусов и запечь смазанные маслом ломти баклажана толщиной 1,5 см до готовности.

Затем измельчить зелень и смешать с греческим йогуртом, приправить солью, лимонным соком и оливковым маслом.

Далее сварить киноа, согласно инструкции на упаковке, и приправить оливковым маслом и солью.

После следует варка яйца пашот. И последнее: выложите теплую киноа в большие пиалы, добавьте ломтики баклажана и вяленые помидоры, яйца пашот и йогурт с зеленью.

Напомним, ранее мы опубликовали рецепт идеального завтрака: как приготовить сырники, которые всегда получаются. Секретом поделился известный повар.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!