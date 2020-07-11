kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.07.2020

BTC/USD

9215.29

ETH/USD

238.98

LTC/USD

44.16

НБУ 11.07.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг рецепты Идея для летнего завтрака: рецепт яиц по-турецки
commentss НОВОСТИ Все новости

Идея для летнего завтрака: рецепт яиц по-турецки

Традиционный для завтрака ингредиент – яйца – можно разнообразить и приготовить с баклажаном по-турецки

сегодня, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина
Идея для летнего завтрака: рецепт яиц по-турецки

Яйца по-турецки – отличный вариант завтрака летом и не только. Кроме того, блюдо можно подать и в качестве закуски. Основная задача в приготовлении – правильно сварить яйцо пашот. Отметим, что блюдо обязательно надо подавать теплым. Рецепт яиц по-турецки опубликовало издание "Гастроном".

Вам понадобятся такие ингредиенты: 4 яйца, 300 г натурального греческого йогурта жирностью 4–9%, 150 г киноа, 1 средний баклажан, 4–6 ломтиков вяленых помидоров, 1 пучок смешанной зелени (укроп, петрушка, кинза, базилик), оливковое масло, лимонный сок и соль.

Разогреть духовку до 160 градусов и запечь смазанные маслом ломти баклажана толщиной 1,5 см до готовности.

Затем измельчить зелень и смешать с греческим йогуртом, приправить солью, лимонным соком и оливковым маслом.

Далее сварить киноа, согласно инструкции на упаковке, и приправить оливковым маслом и солью.

После следует варка яйца пашот. И последнее: выложите теплую киноа в большие пиалы, добавьте ломтики баклажана и вяленые помидоры, яйца пашот и йогурт с зеленью.

Напомним, ранее мы опубликовали рецепт идеального завтрака: как приготовить сырники, которые всегда получаются. Секретом поделился известный повар.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!