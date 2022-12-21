Красивое новогоднее печенье "Шишки": простой рецепт (ФОТО)

Наступающий 2023 год пройдет под знаком Черного Водяного Кролика – животного, чей рацион полностью состоит из растительной пищи. Не смотря на это на новогодний стол смело можно ставить мясные и рыбные блюда, а также всевозможные десерты.

Печенье/ Фото из открытых источников

Предлагаем вашему вниманию простой рецепт ароматного и очень вкусного праздничного печенья "Шишки", которое может приготовить на своей кухне каждая хозяйка. Рецептом поделились в группе "Рецепти Смаколик.юа" в Фейсбук.

Готовим праздничное печенье "Шишки"

Ингредиенты: 1 куриное яйцо, 50 гр. сахара, 70 гр. сливочного масла, 50гр меда, 200-250 гр. муки, 1 ч.л. разрыхлителя, щепотка соли, 1 ч.л. какао, 0.5 ч.л корицы, 1/3 ч.л. специй по вкусу (кардамон, имбирь, кориандр, мускатный орех, куркума — на выбор).

Приготовление:

В миску вбить яйцо, добавить сахар, соль, какао, корицу и все специи. Хорошо все размешать венчиком. Добавить мед и мягкое масло. Все хорошо размешать венчиком до однородной массы, чтобы не было комочков. Всыпать часть просеянной муки, разрыхлитель и перемешать. Постепенно всыпать оставшуюся муку и замешивать тесто.

Тесто накрыть или положить в пакет и отправить в холодильник на 15-20 минут.

После охлаждения тесто раскатать в колбаску и разделить на 12 одинаковых кусочков. Из каждого кусочка сформировать шишку с удлиненным концом (как морковка). Выложить печенье на противень, застеленный пергаментом. Сделать узор в шахматном порядке при помощи макарон "перо".





Чтобы после выпечки шишка не была плоской, с двух сторон ее нужно немного прижать и сделать более выпуклой. Печенье с уже готовым узором рекомендуется поставить в холодильник или балкон на 10-15 минут — тогда после выпечки узор будет более выразительный.

Выпекать печенье в разогретой до 180 градусов духовке приблизительно 15 минут (ориентируйтесь на мощность вашей духовки). Готовые шишки посыпать сахарной пудрой. Приятного тебе аппетита!

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