Оригинальная закуска: новогодний рецепт от Клопотенко (ФОТО)

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Анна Нестерова
Оригинальная закуска/Фото: кулинарный сайт Клопотенко
Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом оригинальной закуски, которая отлично подойдет к праздничному столу.
Да, вы можете попробовать приготовить вкусную и сытную вариацию на тему известного салата "Селедка под шубой". Евгений Клопотенко предлагает немного "изменить" классический рецепт и приготовить авторскую закуску из сельди и запеченного картофеля.
Итак, вам понадобятся следующие ингредиенты:
Рецепт приготовления:
Сельдь разморозьте в холодильнике, после чего удалите внутренности и жабры. Приготовьте маринад для сельди. В небольшой миске соедините 500 мл воды, 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара и 100 мл уксуса. Перемешайте, пока сахар не растворится. Перелейте в небольшую кастрюлю, добавьте 10 горошин черного перца, доведите до кипения и остудите до комнатной температуры.
Сельдь положите в подходящую по размеру емкость и залейте маринадом, так, чтобы он практически полностью покрыл тушку. Оставьте в холодильнике на 1 день.
Картошку (10 шт.) хорошо промойте и разрежьте на две части. Выложите в форму для запекания или на противень, застеленный пергаментом, полейте маслом (1-2 ст. л.), посолите и поперчите по вкусу. Запекайте в духовке до готовности в течение 35-40 минут, пока картофель не станет мягким. Готовый картофель достаньте из духовки и дайте остыть до комнатной температуры.
В небольшой миске смешайте измельченную сельдь, картофель и мелко порубленный укроп. Добавьте 1 ст. л. подсолнечного масла и хорошо перемешайте. Наполните смесью половинки картофеля перед подачей на стол. Приятного аппетита!
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