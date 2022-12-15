Оригинальная закуска: новогодний рецепт от Клопотенко (ФОТО)

Оригинальная закуска/Фото: кулинарный сайт Клопотенко

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом оригинальной закуски, которая отлично подойдет к праздничному столу.

Да, вы можете попробовать приготовить вкусную и сытную вариацию на тему известного салата "Селедка под шубой". Евгений Клопотенко предлагает немного "изменить" классический рецепт и приготовить авторскую закуску из сельди и запеченного картофеля.

Итак, вам понадобятся следующие ингредиенты:

Рецепт приготовления:

Сельдь разморозьте в холодильнике, после чего удалите внутренности и жабры. Приготовьте маринад для сельди. В небольшой миске соедините 500 мл воды, 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара и 100 мл уксуса. Перемешайте, пока сахар не растворится. Перелейте в небольшую кастрюлю, добавьте 10 горошин черного перца, доведите до кипения и остудите до комнатной температуры.

Сельдь положите в подходящую по размеру емкость и залейте маринадом, так, чтобы он практически полностью покрыл тушку. Оставьте в холодильнике на 1 день.





На следующий день очистите селедку от кожи и костей, оставив только филе, и мелко его порежьте. Разогрейте духовку до 180 градусов.

Картошку (10 шт.) хорошо промойте и разрежьте на две части. Выложите в форму для запекания или на противень, застеленный пергаментом, полейте маслом (1-2 ст. л.), посолите и поперчите по вкусу. Запекайте в духовке до готовности в течение 35-40 минут, пока картофель не станет мягким. Готовый картофель достаньте из духовки и дайте остыть до комнатной температуры.





Достаньте из каждой половинки запеченного картофеля мякоть с помощью обыкновенной столовой ложки. Картофельные лодочки отложите в сторону. Мелко порежьте картофельную мякоть ножом. Она пригодится нам для приготовления начинки.









В небольшой миске смешайте измельченную сельдь, картофель и мелко порубленный укроп. Добавьте 1 ст. л. подсолнечного масла и хорошо перемешайте. Наполните смесью половинки картофеля перед подачей на стол. Приятного аппетита!



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