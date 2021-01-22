Клопотенко назвал самый популярный рецепт среди украинцев

Известный украинский повар Евгений Клопотенко назвал самый популярный рецепт 2020 года в семьях нашей страны. По его словам, это блюдо готовили чаще всего.

Фото: klopotenko.com

Об этом Клопотенко сообщил в своем Telegram-канале.

Самым популярным рецептом 2020 года среди украинцев стали классические сырники. Повар отметил, что его это не удивляет, ведь блюдо этого заслуживает.

Рецепт приготовления классических сырников:

• Творог — 400 граммов

• Яйцо — 1

• Мука — 3 столовые ложки

• Сахар — 3 столовые ложки

• Подсолнечное масло для жарки — 3-4 столовые ложки

• Щепотка соли — 1

• Ванильный сахар — 10 граммов

Как готовить

Переложите творог в стеклянную миску, после чего добавьте соль, яйцо, сахар и ванильный сахар.

Главное, чтобы творог был сильно влажным и не очень кислым. В магазинах покупайте творог в мягких пакетах. Перемешаете все ингредиенты в миске до однородной массы, лучше всего это делать обычной вилкой.

Когда сделаете творожную смесь — добавьте 3 столовые ложки пшеничной муки, а если творог будет слишком мокрым, то добавьте еще одну ложку муки, главное, чтобы сырники вышли нежными.

Смочите руки подсолнечным маслом и скатывайте из творожной массы шарики диаметров 3-4 сантиметра, а потом приплюсните их, чтобы вышли небольшие сырники.

Запанируйте их в муке, чтобы они не утрачивали форму и жарились до корки.

Разогрейте сковородку с 3-4 столовыми ложками подсолнечного масла на среднем огне, ее нужно хорошо разогреть, огонь при жарке уменьшать не нужно.

Следите, чтобы блюдо не пригорело, чтобы получить золотистую корочку, нужно обжаривать сырники по 2-3 минуты со всех сторон.

После бражки положите сырники на бумажное полотенце, а после посыпьте сахарной пудрой, добавьте варенье или сметану.

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