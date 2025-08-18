Кетчуп домашний на зиму: максимум пользы и минимум ингредиентов

Если любите кетчуп, его можно приготовить дома из небольшого количества ингредиентов. Добавить вкус блюду можно, используя различные специи. Чтобы приготовить острый кетчуп, добавить перец чили, а для барбекю нужно добавить чернослив.

Домашний кетчуп на зиму. Фото из открытых источников

Для приготовления домашнего кетчупа нужно:

помидоры – 3 кг,

яблоки – 0,5 кг,

лук — 0,25 кг,

соль – 1 ст.л (соль следует добавлять постепенно, ориентируясь на свой вкус),

сахар – 1,5 ст. (соль следует добавлять постепенно, ориентируясь на свой вкус),

яблочный уксус – 50 г,

специи – по вкусу.

Приготовление домашнего кетчупа: пошаговый рецепт

1. Сначала нужно приготовить банки и крышки – простерилизовать их удобным способом.

2. Хорошо промыть и нарезать овощи. Овощи нужно варить до тех пор, пока они не станут мягкими.

3. Готовые овощи измельчить блендером и перетереть дополнительно через сито.

3. Добавить специи и варить до желаемой густоты около 50 мин.

4. Горячий кетчуп разлить в банки и закрыть крышками. Банки перевернуть на крышки и оставить под одеялом до полного остывания.

