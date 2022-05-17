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Какой ингредиент сделает отварной картофель вкуснее в несколько раз

Эксперты рассказали, какой ингредиент сделает отварной картофель намного вкуснее: советы хозяйкам

сегодня, 03:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Картофель — полезный и вкусный овощ, поэтому его можно часто встретить на нашем столе. Чаще всего его просто отваривают и подают в качестве гарнира к любым продуктам. Но, чтобы блюдо получилось вкуснее желательно добавить в процессе приготовления один или несколько ингредиентов.  

Какой ингредиент сделает отварной картофель вкуснее в несколько раз

Отварной картофель (фото из открытых источников)

Чтобы отварить картофель, нужно сделать несколько простых шагов. Очистите клубни, забросьте их в кастрюлю с кипящей подсоленной водой и варите до полной готовности (около 20-30 минут). Но, чтобы вкус картофеля был более аппетитным и насыщенным, эксперты рекомендуют добавить в воду в процессе варки еще зубчик чеснока. А еще можно веточку розмарина, петрушку или базилик, потому что эти приправы придают картофелю неповторимый вкус.

После того, как картофель приготовиться, нужно слить воду, убрать чеснок и приправы и подавать гарнир к столу.  Его можно есть и с рыбой, и с мясом.

Напомним, если хотите разнообразить свое меню и порадовать близких новым вкусным блюдом, тогда записывайте рецепт картофельного гратена. Он станет отличной альтернативой уже надоевшему картофельному пюре. Что потребуется для рецепта?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что картофельное пюре — один из самых популярных гарниров на обеденном столе. Но, чтобы блюдо получилось действительно вкусным, не следует совершать следующих ошибок в приготовлении.

Читайте также, что картофель является чуть ли не основным продуктом на нашем столе. Универсальность этого овоща позволяет использовать его в самых разнообразных блюдах. Но врач Нурия Монфулледа считает, что не всегда картофель может быть полезным для здоровья. 


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Источник: https://www.belnovosti.by/kulinariya/esli-pri-varke-kartoshki-dobavit-odin-ingredient-blyudo-prigotovitsya-vkusnee
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