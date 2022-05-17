Какой ингредиент сделает отварной картофель вкуснее в несколько раз

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Светлана Шкурупий
Картофель
— полезный и вкусный овощ, поэтому его можно часто встретить на нашем столе.
Чаще всего его просто отваривают и подают в качестве гарнира к любым продуктам.
Но, чтобы блюдо получилось вкуснее желательно добавить в процессе приготовления
один или несколько ингредиентов.
Отварной картофель (фото из открытых источников)
Чтобы
отварить картофель, нужно сделать несколько простых шагов. Очистите клубни,
забросьте их в кастрюлю с кипящей подсоленной водой и варите до полной
готовности (около 20-30 минут). Но, чтобы вкус картофеля был более аппетитным и
насыщенным, эксперты рекомендуют добавить в воду в процессе варки еще зубчик
чеснока. А еще можно веточку розмарина, петрушку или базилик, потому что эти
приправы придают картофелю неповторимый вкус.
После
того, как картофель приготовиться, нужно слить воду, убрать чеснок и приправы и
подавать гарнир к столу. Его можно есть
и с рыбой, и с мясом.
Напомним,
если хотите разнообразить свое меню и порадовать близких новым вкусным блюдом,
тогда записывайте рецепт картофельного гратена. Он станет отличной
альтернативой уже надоевшему картофельному пюре. Что потребуется для рецепта?
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что картофельное пюре — один из самых
популярных гарниров на обеденном столе. Но, чтобы блюдо получилось
действительно вкусным, не следует совершать следующих ошибок в приготовлении.
Читайте
также, что картофель является чуть ли не основным продуктом на нашем столе.
Универсальность этого овоща позволяет использовать его в самых разнообразных
блюдах. Но врач Нурия Монфулледа считает, что не всегда картофель может быть полезным для здоровья.
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