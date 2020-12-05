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Как вырастить дома чайный гриб

Чайный гриб – это симбиотическая колония уксусных и дрожжевых бактерий. Она окисляет жидкость в банке

сегодня, 00:06
Автор:

Ольга Чародий

Чайный гриб, или зооглея — это колония микроорганизмов. Он повышает иммунитет и насыщает полезными элементами. Сегодня чайный гриб снова в тренде,- его подают в самых элитных ресторанах, пишет parmana-ru.livejournal.

Как вырастить дома чайный гриб

ФОТО: Из открытых источников

Вырастить гриб дома очень просто: нужно добыть взрослый гриб или молодой, который только от него отслоился. Затем поместить его в банку с подслащенной чайной заваркой, а резервуар накрыть неплотной тканью: через нее будет поступать необходимый для гриба воздух, но не проникнут пыль и мошка.

Чайный гриб – это симбиотическая колония уксусных и дрожжевых бактерий. Она окисляет жидкость в банке, и как пишет издание, убивая патогенные микроорганизмы и потребляя кислород для запуска процесса ферментации. 

Напомним, "Комментарии" писали, что с годами моложе мы не становимся. Время берет свое и мы становимся все менее молодыми и привлекательными. Но в наших силах замедлить процесс старения, и сегодня мы расскажем тебе, что для этого нужно сделать. Конечно, прийдется потрудиться, но мы уверены, ты справишься.


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Источник: https://www.perunica.ru/
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