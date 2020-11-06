kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 06.11.2020

BTC/USD

15638.06

ETH/USD

444.13

LTC/USD

62.44

НБУ 06.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.67

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг ЗОЖ Пять способов выглядеть моложе: рецепты для мужчины
commentss НОВОСТИ Все новости

Пять способов выглядеть моложе: рецепты для мужчины

Невзирая на возраст, ты всегда можешь выглядеть на все сто

сегодня, 15:35
Автор:

Павел Зинченко

С годами моложе мы не становимся. Время берет свое и мы становимся все менее молодыми и привлекательными. Но в наших силах замедлить процесс старения и сегодня мы расскажем тебе, что для этого нужно сделать. Конечно, прийдется потрудиться, но мы уверены, ты справишься.

Пять способов выглядеть моложе: рецепты для мужчины

Рецепт молодости для мужчин

Духи

Женщины будут асоциировать с тобой определенный аромат, если будешь использовать одни и те же духи. Эксперты рекомендуют синхронизировать ароматы всех твоих банных принадлежностей, включая мыло, шампунь, гель и одеколон.

Обед

Приготовь себе обед на работу, не ленись. Это займет лишь несколько минут времени, но ты сэкономишь на сотнях калорий. Кроме того, выглядеть ты будешь стройнее, красивее, и главное — моложе.

Отжимания

Отжимайся от пола по утрам. Это прекрасная кардиотренировка, которая укрепляет бицепсы, трицепсы, пресс, плечи, сердце. Кроме того, отжимания не хуже любого кофе приведет тебя в чувство после сна.

Брейся

Если не растет борода, то брейся. Мелкая колючая щетина будет только раздражать женщин. А тебе может прибавлять возраста вместо авторитета. Заведи привычку бриться раз в несколько дней и станешь еще красивее и моложе.

Завтрак

Твой организм — машина. Заправляй ее топливом с самого утра, и тогда она будет работать по полной. Для этого узнай побольше о лучших блюдах на утро и о способах их приготовления.

Следуя этим советам, ты будешь выглядеть намного моложе и сможешь поразить своих друзей, родственников и возлюбленную своей невероятной энергией. Также издание "Комментарии" расскажет, как сохранить молодость после 40 лет.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mport.ua/zdorove/fitness/756140-vstrjahni-starinu-10-sposobov-vygljadet-molozhe
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ