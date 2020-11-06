Пять способов выглядеть моложе: рецепты для мужчины

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Павел Зинченко
С годами моложе мы не становимся. Время берет свое и мы становимся все менее молодыми и привлекательными. Но в наших силах замедлить процесс старения и сегодня мы расскажем тебе, что для этого нужно сделать. Конечно, прийдется потрудиться, но мы уверены, ты справишься.
Рецепт молодости для мужчин
Духи
Женщины будут асоциировать с тобой определенный аромат, если будешь использовать одни и те же духи. Эксперты рекомендуют синхронизировать ароматы всех твоих банных принадлежностей, включая мыло, шампунь, гель и одеколон.
Обед
Приготовь себе обед на работу, не ленись. Это займет лишь несколько минут времени, но ты сэкономишь на сотнях калорий. Кроме того, выглядеть ты будешь стройнее, красивее, и главное — моложе.
Отжимания
Отжимайся от пола по утрам. Это прекрасная кардиотренировка, которая укрепляет бицепсы, трицепсы, пресс, плечи, сердце. Кроме того, отжимания не хуже любого кофе приведет тебя в чувство после сна.
Брейся
Если не растет борода, то брейся. Мелкая колючая щетина будет только раздражать женщин. А тебе может прибавлять возраста вместо авторитета. Заведи привычку бриться раз в несколько дней и станешь еще красивее и моложе.
Завтрак
Твой организм — машина. Заправляй ее топливом с самого утра, и тогда она будет работать по полной. Для этого узнай побольше о лучших блюдах на утро и о способах их приготовления.
Следуя этим советам, ты будешь выглядеть намного моложе и сможешь поразить своих друзей, родственников и возлюбленную своей невероятной энергией. Также издание "Комментарии" расскажет, как сохранить молодость после 40 лет.
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