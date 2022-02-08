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Как сварить кофе в турке дома – единственный правильный рецепт

Искусство заваривания кофе в турке люди оттачивали на протяжении нескольких столетий

сегодня, 23:44
Автор:

Ольга Чародий
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Бесподобно вкусная, самая лучшая, с секретным ингредиентом! Как варить кофе в турке? Есть несколько важных нюансов, которые помогут получить безупречный напиток. Искусство заваривания кофе в турке (джезве) люди оттачивали на протяжении нескольких столетий. Напитки, приготовленные разными мастерами по одному и тому же рецепту из одинаковых ингредиентов, могут заметно отличаться друг от друга. На вкус кофе способен повлиять любой пустяк, пишет coffeefan. Процесс приготовления кофе в турке занимает 3-5 минут. Вам понадобится: турка, кофемолка и 8 г свежежаренного кофе.

Как сварить кофе в турке дома – единственный правильный рецепт

Рецепт - фото из открытых источников

Перемалываем необходимое количество кофе. Помол должен быть самый мелкий, как сахарная пудра. Если у вас нет веса, то в ложке с горкой примерно 9 г кофе, так для приготовления 100 мл кофе в турке понадобится 1 столовая ложка с горкой молотого кофе.

Насыпаем кофе в турку. Наливаем воду. Лучше всего использовать горячую воду температурой около 90°С.

Ставим турку на плиту. Внимательно следим, чтобы кофе не убежал.

Как только пенка начинает подниматься, снимаем с огня и делаем паузу в 15-20 секунд. Повторяем предыдущие пункты к третьему поднятию пенки (всего 3 раза).

Снимаем с огня, перемешиваем и наливаем в чашку.

Напомним, через час после того, как вы встали с постели, вы все еще чувствуете сонливость и не начинаете заниматься своими делами в течение дня. Вы хотите немного бодрости, но кофе может вызвать у вас такую обеспокоенность, что вы чувствуете, что можете залезть на стены. Или, возможно, вы пытаетесь избавиться от привычки к кофеину? Соблюдение правил гигиены сна все еще лучший способ обеспечить вам полный отдых в течение ночи и ощущение большей стабильности энергии в течение дня. Но если вы работаете над улучшением спящего режима или все еще нуждаетесь в небольшой помощи, CNN подготовило шесть быстрых способов проснуться, не полагаясь на утренний напиток.




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Источник: https://coffeefan.info/kak-gotovit-kofe-v-turke-na-plite.html
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